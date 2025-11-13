¡Escándalo en Washington! Qué dicen los correos de Epstein a Trump

El Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicos cerca de 23 mil documentos adicionales que forman parte de la investigación sobre el magnate condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein y su relación con Donald Trump.

La nueva información ha desencadenado una "nueva tormenta" política para el presidente Donald Trump, ya que los correos electrónicos filtrados contienen mensajes directos de Epstein que sugieren un presunto conocimiento de parte de sus actividades delictivas.

🚨BREAKING: Oversight Dems have received new emails from Jeffrey Epstein’s estate that raise serious questions about Donald Trump and his knowledge of Epstein’s horrific crimes.



Read them for yourself. It’s time to end this cover-up and RELEASE THE FILES. pic.twitter.com/A5XgOHj2Jq — Oversight Dems (@OversightDems) November 12, 2025

¿Qué dicen los mensajes?

Dos mensajes destacan particularmente por su contenido y por la gravedad de la implicación:



"El Perro que No ha Ladrado" (Abril de 2011): En una comunicación con su colaboradora Ghislaine Maxwell Epstein escribió:

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. Una víctima pasó horas en mi casa con él, nunca fue mencionado."

Referencia a "Las Chicas" (Mensaje posterior): Otro correo sitúa a Epstein pidiendo a Trump Mar-a-Lago, al tiempo que afirmaba que el entonces magnate "sabía de las chicas".

Emails released by @OversightDems raise additional questions about the extent of President Trump’s involvement with Jeffrey Epstein.



As Members get back to work, @HouseDemocrats will continue to fight for the full release of the Epstein files. pic.twitter.com/4JxPYOYtww — Rep. Stephen F. Lynch (@RepStephenLynch) November 12, 2025

La Casa Blanca defiende al mandatario

Horas después de la filtración, la Casa Blanca emitió una enérgica respuesta oficial a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, acusando a los demócratas del Comité de usar la información con fines políticos.

Respuesta Oficial: La Casa Blanca acusó a los demócratas de "filtrar selectivamente correos electrónicos" a los medios para crear una "narrativa falsa" con el fin de difamar al presidente.

Afirmaron que Trump fue quien, en su momento, expulsó a Epstein de su club de Mar-a-Lago por "acosar a sus empleadas".

Trump, por su parte, utilizó su red social para calificar la revelación como una "mentira" de sus oponentes, argumentando que buscan "desviar la atención" de otros problemas de índole gubernamental y política.

Una "bomba" en medio del caos

La publicación de estos documentos se produce en un momento de alta tensión política, con el caso Epstein reabierto por el Congreso, y subraya la persistente conexión entre el fallecido financiero y figuras de la élite global.

La revisión de los 23 mil documentos adicionales promete arrojar más luz sobre la red delictiva de Epstein y las posibles responsabilidades de sus asociados.