Y él dice que es quien manda en México… Donald Trump aseguró que nuestro país hace lo que Estados Unidos le ordena. El mandatario republicano agregó también a Canadá en su declaración, presumiendo que, gracias a esa supuesta obediencia, su administración logró una frontera más segura.

Durante un evento reciente, Trump afirmó:

“Ahora saben que significaba mucho, y México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte y la frontera sur, y ambas eran horribles, pero ahora es… algunas personas dicen que es un milagro”.

Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos no solo se adjudicó el control de las decisiones fronterizas de México y Canadá, sino que también lo presentó como un logro personal de seguridad nacional.