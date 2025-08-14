¿Malas noticias en los mercados? Cierre de la BMV y peso mexicano hoy 14 de agosto

Tras una semana volátil, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este jueves, especialmente por la tensión que existe ante un posible recorte en las tasas de intereses en Estados Unidos.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 14 de agosto 2025

Por segundo día consecutivo, el principal índice accionario de la BMV cerró con números rojos. La jornada cerró en 58,167.27 puntos, con una caída del 0.53% en comparación con el día de ayer.

Por otra parte, el peso volvió a retroceder a lo largo del día, luego de la divulgación de cifras económicas en Estados Unidos, lo que permitió un ligero impulse al dólar.

Con datos del Banco de México, la moneda local cerró en 1 8.8159 unidade s frente al dólar estadunidense, con un retroceso de 0.83 por ciento frente al precio de referencia de LSEG.

¡Cambios importantes! Así cerró Wall Street hoy jueves

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 14 de agosto de 2025 de manera mixta ante la incertidumbre sobre los posibles recortes de la tasa de interés ante los datos de inflación de los productores en Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.03%, para cerrar en 6,468.54 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.01%, hasta las 21,711.34 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.02%, hasta los 44,911.26 puntos.

Precio del dólar en México hoy 14 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de agosto de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.30 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.40 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy jueves 14 de agosto

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 13 de agosto de 2025, se ubica en 118 mil 039 dólares por unidad, registrando una baja del 4.30% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 226 mil 665 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

¿En cuánto está el precio del petróleo?