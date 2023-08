¡Ponte al día! Conoce el significado de ‘7642’ en WhatsApp y qué pasa si lo recibes

En los últimos días algunas personas han abarrotado las redes sociales con el código ‘7642’, un mensaje que han estado recibiendo seguido en WhatsApp por parte de sus contactos, y que ha provocado una gran confusión.

Esta serie de “número secretos” proviene de TikTok, la famosa aplicación de videos cortos, y es utilizada por las y los jóvenes de entre 13 y 25 años de edad, pero ¿Qué significa y en qué casos se usa este código?

¿Por qué los jóvenes se mandan 7642 en WhatsApp?

De acuerdo con una página web especializada en logopedia, fonoaudiología, terapia de lenguaje, entre otras disciplinas relacionadas, el código ‘7642’ tiene varios significados, por lo que su uso puede variar dependiendo del significado de la conversación en WhatsApp, ¿Qué significan estos números?

‘ 7642 ’ puede significar “mándaselo sin decir nada”.

Expresar que se trata de un secreto.



Usuarios en redes sociales, aseguran que esta serie de números puede utilizarse con la finalidad de que la persona que lo reciba no haga más preguntas al respecto de un tema, por lo que puede utilizarse en las siguientes frases: “Anoche me escribió su novio 7642”, “Adivina quién me habló 7642”, entre otras.

Otros códigos de moda en WhatsApp

En los últimos meses, TikTok, una de las redes sociales más populares del mundo, se ha encargado de viralizar una gran cantidad de “códigos secretos”, que las y los jóvenes de México han adoptado de forma inmediata pata enviar mensajes de WhatsApp, ¿Conoces alguno de estos?

1437: Este significa “I love you forever”, según esto, el 1 significa “I”, el 4 “love” y el 3 “You”, mientras que el 7 “Forever”, ya que cada número representa el número de letrasque tienen la palabra.

Este significa “I love you forever”, según esto, el 1 significa “I”, el 4 “love” y el 3 “You”, mientras que el 7 “Forever”, ya que cada número representa el número de letrasque tienen la palabra. 737: Se utiliza para decir “Buenas noches” en un contexto romántico, por lo que se recomienda enviarlo a tu pareja o a la personas que te gusta.

Se utiliza para decir “Buenas noches” en un contexto romántico, por lo que se recomienda enviarlo a tu pareja o a la personas que te gusta. 88: Este código se utiliza en China, y es una forma de decir “Chau”, pues en el idioma decir adiós suena similar.

Este código se utiliza en China, y es una forma de decir “Chau”, pues en el idioma decir adiós suena similar. 1122: Representa la hora 11:22 a.m, y esta puede utilizarse cuando se quiera desear “buena energía/vibra” a otra persona.

Desde la creación de WhatsApp los usuarios han creado una serie de códigos para poder expresarse de manera más rápida y concreta; sin embargo, es importante recordar que no es necesario utilizarlo en nuestras conversaciones si no te sientes cómodo.