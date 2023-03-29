¿Quién es el padre de Lorenzo Córdova? Así influyó en la política mexicana

Una de las preguntas más recurrentes sobre Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien saldrá en pocos días del cargo, es quién es su padre, Arnaldo Córdova, además de cómo influyó en la política mexicana, pues incluso tuvo lazos con el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A pesar de que en repetidas ocasiones el presidente AMLO y Lorenzo Córdova han mostrado su rivalidad, lo cierto es que López Obrador ha expresado buenos comentarios hacia su padre, Arnaldo Córdova, académico y politólogo, a quien incluso ha calificado como "una persona excepcional", contrario a lo que piensa de su hijo.

AMLO se lanza contra Lorenzo Córdova, hijo de Arnaldo Córdova|Presidencia de México/INE

¿Quién es el padre de Lorenzo Córdova, Arnaldo Córdova?

Historiador y politólogo con ideología de izquierda, fue un adversario importante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, en ese sentido, lo llevó a ser uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD); sin embargo, Arnaldo Córdova no encontró lugar el sol azteca, pues consideraba que era profundamente burocrático.

El politólogo escribió libros fundamentales para el estudio de la historia nacional como La formación del poder político en México. Al ser de izquierda, Arnoldo Córdova reprobó la "pasividad e inacción" del INE en 2012, cuando era IFE, aun cuando su único hijo ya formaba parte del órgano electoral.

“El PRI no ha necesitado defenderse por sí solo de las acusaciones; lo más notable es que ha sido el IFE y algunos de sus consejeros, en particular, el que ha venido legitimando las irregularidades y los ilícitos del tricolor”, escribió.

Para la sorpresa de muchos, Arnoldo Córdova dedicó los últimos años de su vida al partido del presidente AMLO, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuando se volvió militante. El padre de Lorenzo Córdova murió el 30 de junio de 2014 a los 77 años.

El pasado 30 de enero de 2023, AMLO expresó: “Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá. Fuimos amigos, compañeros. Era un hombre excepcional y extraordinario. (...) Yo lamento su situación”.

Lorenzo Córdova envuelto en polémicas durante presidencia en el INE

A comparación de su padre, Lorenzo Córdova se ha visto envuelto en diversas polémicas durante su periodo como presidente del INE; estas incluyen llamadas filtradas donde realiza comentarios racistas, lazos con Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI y fideicomisos que son señalados como ilegales, además de la gran cantidad de dinero que se llevará del órgano electoral tras su salida el próximo 3 de abril.