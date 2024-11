Donald Trump elige a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump continúa conformado su gabinete presidencial . Este martes fue el turno de la Secretaría de Seguridad Nacional, para la que eligió a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. Por eso te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

¿Quién es Kristi Noem?

Noem fue vista brevemente como la posible compañera de fórmula de Trump. Actualmente cumple su segundo mandato de 4 años como gobernadora de Dakota del Sur, puesto para el que fue reelecta en 2022.

La gobernadora ganó notoriedad durante la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando se negó a imponer en su estado el uso de mascarilla.

Asimismo, en abril se vio envuelta en una polémica luego de que confesó en su libro “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos), que asesinó a tiros a un perro que ella odiaba en la granja de su familia.

Kristi Noem confesó haber matado a un perro a balazos

Al respecto, asesores de Donald Trump señalaron que la popularidad de Noem cayó ante los ojos del republicano tras esto. Cabe señalar que en ese momento Kristi Noem era candidata a la vicepresidencia .

Posteriormente, el equipo de Kristi Noem justificó la anécdota de Noem en sus memorias diciendo que su objetivo era probar que era capaz de realizar cualquier trabajo, por más espantoso que fuera si era necesario.

¿De qué se encarga el Departamento de Seguridad Nacional?

El Departamento de Seguridad Nacional se encarga de la protección fronteriza, la inmigración, respuesta a desastres naturales, aduanas y hasta el Servicio Secreto.

De igual forma es importante recordar que este lunes, Donald Trump nombró a Thomas Homan como “ Zar Fronterizo ”, quien estará a cargo de la deportación de 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos, aún si tiene que separar familias enteras, pues de acuerdo con el presidente electo que asumirá oficialmente el cargo el 20 de enero, la inmigración implica una amenaza a la seguridad pública y nacional.

