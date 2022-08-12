¿Quién es Salman Rushdie, escritor apuñalado en Nueva York?

Salman Rushdie, quien es un escritor que nació en India en 1947 de nacionalidad británica y estadounidense, fue atacado este viernes cuando iba a ofrecer una conferencia en Nueva York.

Es considerado uno de los escritores más importantes del mundo contemporáneo. Sus novelas más famosas son: “Midnight 's Childrens” de 1981 y “The Satanic Verses” de 1988, esta última le valió una sentencia de muerte. Sin embargo, la mayoría de sus obras han provocado polémica por su crítica a las diferentes ideologías políticas y sociales.

Salman Rushdie quien es considerado un feroz crítico de la religión en todo su espectro, también ha criticado la opresión y la violencia en su India natal, incluso bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi, líder del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata.

Salman Rushdie estudió en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo una maestría en historia. En 1975 publicó su primera novela: Grimus. En total publicó 12 novelas y otros 12 ensayos y no ficción.

Salman Rushdie es amenazado por “The Satanic Verses”

Sin embargo su novela más conocida es “The Satanic Verses”, misma que le valió varias amenazas de muerte por parte de la comunidad musulmana, quienes lo calificaron de blasfemo y prohibieron su obra en varios países.

“The Satanic Verses”, publicada en 1988, mostró un personaje inspirado en el profeta Mahoma, lo que le valió severas críticas por parte de los musulames.

Un año después de su publicación, el ayatolá Ruhollah Khomeini, entonces líder supremo de Irán, pronunció una fatwa o edicto religioso, llamando a los musulmanes a matar al novelista por blasfemia.

Salman Rushdie se escondió durante muchos años. El gobierno iraní dijo en 1998 que ya no respaldaría la fatwa, y Rushdie vivió relativamente abiertamente en los últimos años.

Sin embargo, organizaciones iraníes recaudaron una recompensa de millones de dólares por el asesinato de Salman Rushdie y el sucesor de Jomeini como líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dijo en 2017 que la fatua seguía siendo válida.

