Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce: esto dijo en conferencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sorprendido con una pregunta inesperada durante una conferencia de prensa realizada este martes 26 de agosto. Mientras se encontraba en una ronda de preguntas y respuestas con periodistas en Washington, una reportera interrumpió la agenda política para plantearle un tema que ya domina la conversación global en redes sociales: el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.

La periodista introdujo el tema con humor, asegurando que se trataba de “la noticia más importante del año en la cultura pop” y que el mundo estaba pendiente de la reacción del mandatario.

Ante la consulta, Trump respondió con un mensaje de buenos deseos: “Les deseo mucho amor. Creo que él es un gran jugador, un gran tipo, y ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”, señaló.

Así fue la propuesta de Travis Kelce a Taylor Swift

Antes de la conferencia, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron en Instagram que están comprometidos, compartiendo imágenes del momento en que el jugador de los Kansas City Chiefs le pidió matrimonio a la cantante.

La pedida ocurrió en un jardín decorado con flores, en un escenario íntimo y romántico que rápidamente se viralizó. Los seguidores de la intérprete destacaron el detalle del anillo de compromiso, que inmediatamente se convirtió en tendencia por su diseño y valor.

El anillo de Taylor ya es tendencia mundial

Según el portal especializado Brides, la joya que Kelce entregó a Swift es un anillo vintage inspirado en la era victoriana, con un diamante de corte cojín alargado de aproximadamente 8 quilates, color F y claridad VS1. Está montado en oro amarillo de 18 quilates y adornado con diamantes adicionales y grabados a mano en los laterales, lo que aporta un aire romántico y sofisticado.

De acuerdo con otros medios de moda, el diseño fue resultado de una colaboración directa entre Kelce y la joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. La idea fue crear una pieza exclusiva que reflejara la personalidad de la cantante y su estilo único, reforzando así la narrativa de un compromiso pensado al detalle.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce no solo ha acaparado titulares de entretenimiento, sino que también irrumpió en la conversación política con la declaración de Trump. En 2025, la cantante es una de las figuras más influyentes de la música global y Kelce, una de las estrellas más reconocidas de la NFL, por lo que su unión se ha convertido en un fenómeno cultural.