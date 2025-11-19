Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Exalcalde en Nueva Jersey arrestado por drogar y abusar de un menor de edad

El exalcalde en Nueva Jersey, Andrew LaBruno, fue arrestado por presuntamente drogar y abusar sexualmente de un menor de edad que contactó en internet.

Andrew LaBruno
La carrera política y policial de LaBruno ha terminado abruptamente en medio de acusaciones que contradicen sus valores de campaña de “proteger a las familias”.|County of Bergen/ Andre LaBruno
Notas
Mundo

Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Compartir nota

El exalcalde de Dumont y sargento de policía de Nueva Jersey, Andrew LaBruno, enfrenta graves cargos que han puesto fin a su carrera de dos décadas en la policía y sus aspiraciones políticas.

El incidente ocurrió el lunes, cuando LaBruno, de 44 años, se dirigió a la casa de un menor en Englewood, a quien había conocido a través de redes sociales y con quien había coordinado una cita.

Según el reporte policial de Nueva Jersey

LaBruno roció una "sustancia desconocida en su mano" y la colocó sobre la boca de la víctima, causando mareos y deterioro cognitivo.

El acusado presuntamente agredió sexualmente a la víctima una vez que esta quedó "físicamente indefensa" por la droga.

La policía respondió a una llamada al 911 y encontró a la víctima sufriendo de "deterioro cognitivo". El menor fue trasladado a un hospital para ser evaluado. LaBruno fue acusado de asalto sexual, asalto sexual agravado y poner en peligro el bienestar de un menor, y permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Bergen.

Quién es Andrew LaBruno

Andrew LaBruno es un padre de dos hijos que sirvió como alcalde de Dumont, Nueva Jersey, de 2020 a 2023. Recientemente, compitió en la candidatura demócrata para un escaño en la asamblea estatal, perdiendo por estrecho margen.

El político tiene herencia italiana y puertorriqueña, aunque nació y creció en Jersey City.

El exalcalde contaba con fuerza política

El sargento gozaba de un amplio apoyo político que le ayudó a impulsar su carrera en lo público.

Fue respaldado por organizaciones de prestigio como la New Jersey Education Association y la Jersey City Police Officers' Benevolent Association.

Su sitio web de campaña destacaba sus valores familiares y la preocupación por "el futuro que estamos dejando a nuestros hijos", afirmando que su trabajo como sargento era "proteger a las familias... y asegurar que la gente se sienta segura en sus vecindarios".

Tras su arresto, el sargento ha sido suspendido de la fuerza de Jersey City sin goce de sueldo, poniendo fin a 20 años de servicio en la aplicación de la ley.

Infiltración y represión: Marcha de la Generación Z empañada por violencia y agresiones

InternacionalEstados Unidos

Notas