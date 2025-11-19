Exalcalde en Nueva Jersey arrestado por drogar y abusar de un menor de edad

El exalcalde de Dumont y sargento de policía de Nueva Jersey, Andrew LaBruno, enfrenta graves cargos que han puesto fin a su carrera de dos décadas en la policía y sus aspiraciones políticas.

El incidente ocurrió el lunes, cuando LaBruno, de 44 años, se dirigió a la casa de un menor en Englewood, a quien había conocido a través de redes sociales y con quien había coordinado una cita.

BREAKING: Former New Jersey Mayor and current police sergeant Andrew LaBruno (D) ARRESTED for allegedly s*xually assaulting a minor who he met online pic.twitter.com/44K4DxYpnp — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 18, 2025

Según el reporte policial de Nueva Jersey

LaBruno roció una "sustancia desconocida en su mano" y la colocó sobre la boca de la víctima, causando mareos y deterioro cognitivo.

El acusado presuntamente agredió sexualmente a la víctima una vez que esta quedó "físicamente indefensa" por la droga.

La policía respondió a una llamada al 911 y encontró a la víctima sufriendo de "deterioro cognitivo". El menor fue trasladado a un hospital para ser evaluado. LaBruno fue acusado de asalto sexual, asalto sexual agravado y poner en peligro el bienestar de un menor, y permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Bergen.

Over 20 years in law enforcement.

Second-generation police officer.

Third-generation union worker.

Former union president.



We were fooled once in 2010 — I’m not being fooled twice.

Our families can’t afford it.



🗳️ On Tuesday, November 4th, vote Column 2! pic.twitter.com/epTQ3dFBc6 — Andrew LaBruno (@LaBrunoNJ) October 18, 2025

Quién es Andrew LaBruno

Andrew LaBruno es un padre de dos hijos que sirvió como alcalde de Dumont, Nueva Jersey, de 2020 a 2023. Recientemente, compitió en la candidatura demócrata para un escaño en la asamblea estatal, perdiendo por estrecho margen.

El político tiene herencia italiana y puertorriqueña, aunque nació y creció en Jersey City.

Thank you to our residents!



This is the closest anyone else has gotten to a win. pic.twitter.com/wmGDy0wqyx — Andrew LaBruno (@LaBrunoNJ) November 6, 2025

El exalcalde contaba con fuerza política

El sargento gozaba de un amplio apoyo político que le ayudó a impulsar su carrera en lo público.

Fue respaldado por organizaciones de prestigio como la New Jersey Education Association y la Jersey City Police Officers' Benevolent Association.

Su sitio web de campaña destacaba sus valores familiares y la preocupación por "el futuro que estamos dejando a nuestros hijos", afirmando que su trabajo como sargento era "proteger a las familias... y asegurar que la gente se sienta segura en sus vecindarios".

Tras su arresto, el sargento ha sido suspendido de la fuerza de Jersey City sin goce de sueldo, poniendo fin a 20 años de servicio en la aplicación de la ley.