¿Te urge la visa americana? Consulta los estados con citas para antes de fin de año en México

Si estás pensando en cruzar la frontera para vacaciones, estudios o negocios, quizá ya descubriste la dura realidad: las citas para visa americana están más lejanas que nunca.

Entre la altísima demanda, ajustes en las políticas migratorias y un calendario saturado, conseguir una entrevista se ha convertido en un desafío de paciencia… y estrategia. Aquí te contamos cuándo están dando citas por primera vez en los consulados de Estados Unidos en México, además de un cambio clave en la Embajada que deberás considerar desde ya.

¡Desde 2025 hasta 2027! Fechas para la visa americana en México

El Servicio Oficial de Citas de Visa muestra retrasos significativos en todas las sedes consulares del país. Estas son las fechas estimadas para entrevistas iniciales:



Tijuana: 20 de diciembre de 2025

Nogales: 24 de abril de 2026

Mérida: 5 de junio de 2026

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026

Matamoros: 6 de agosto de 2026

Guadalajara: 7 de agosto de 2026

Hermosillo: 20 de agosto de 2026

Ciudad de México: 3 de diciembre de 2026

Monterrey: 13 de noviembre de 2026

Ciudad Juárez: 11 de marzo de 2027

Aunque estas son las fechas más cercanas, muchas están ya ocupadas, por esto es muy importante actualziart constantemente la página oficial del gobierno de Estados Unidos en este enlace.

Nueva Embajada de Estados Unidos en CDMX: ¿dónde será tu entrevista de visa?

La Embajada anunció que a partir del 24 de noviembre de 2025 todas las entrevistas para:



Visa americana

Pasaporte estadounidense

Ciudadanía

Servicios notariales

Se trasladarán a su nueva sede en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo; la ubicación exacata es avenida Casa de la Moneda, entre Moneda y Calzada Legaria.

Es importante destacar que el CAS (Centro de Atención al Solicitante) NO cambiará de ubicación. Permanecerá en Hamburgo 213, Colonia Juárez, CDMX.

Esto significa que tu proceso se dividirá en dos puntos distintos: CAS en Juárez y entrevista en Irrigación. Mantén tu correo electrónico activo porque ahí recibirás cualquier actualización.

Mundial 2026: EU dará prioridad de visa a quienes tengan boletos

En un movimiento inusual, Estados Unidos anunció que quienes cuenten con boletos para la Copa Mundial de la FIFA podrán acceder a entrevistas prioritarias para tramitar su visa antes del torneo.

El programa, llamado FIFA PASS, busca agilizar el ingreso de visitantes mientras la administración estadounidense mantiene controles migratorios estrictos. La decisión fue confirmada tras un encuentro entre el presidente Donald Trump, el equipo de la Casa Blanca y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Estados Unidos da la bienvenida al mundo”, afirmó Infantino al presentar este sistema, que promete convertirse en un salvavidas para miles de aficionados.