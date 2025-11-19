VIDEO: Ladrón finge discapacidad para robar cervezas en Reino Unido; lo condenan a 3 años de prisión

El plan delictivo de Davey Brown, de 19 años, comenzó el 3 de junio de 2025, en Edenbridge, Reino Unido, cuando el automóvil que conducía chocó contra un vehículo estacionado. Cuando la víctima salió de su coche, Brown manejó hacia ella y huyó del lugar a gran velocidad, saltándose un semáforo en rojo.

Poco después, Brown llegó al supermercado Sainsbury’s en Station Road, Staplehurst. Allí fingió ser un usuario de silla de ruedas, ayudado por un cómplice de 17 años. El objetivo era simple: esconder dos cajas de cerveza bajo una chaqueta en su regazo y salir sin pagar.

🇬🇧 | Este joven fingió ser un usuario de silla de ruedas para hurtar unas cervezas, en Staplehurst, Reino Unido.



Davey Brown, de 19 años, pasará tres años en prisión después de que su robo fuera frustrado por un guardia de seguridad.pic.twitter.com/CySceg807m — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 18, 2025

Robo agravado y violencia a empleados

El intento de robo fue frustrado cuando un guardia de seguridad desafió al joven ladrón. La reacción de Brown escaló rápidamente a la violencia.

Brown golpeó al guardia y comenzó a lanzarle botellas de cerveza, latas y otros artículos robados.

Durante el ataque, otro empleado de la tienda resultó herido por uno de los proyectiles lanzados. Según el oficial a cargo de la investigación, el guardia de seguridad terminó con lesiones que requirieron tratamiento hospitalario.

Brown huyó de la escena, pero fue detenido por patrullas policiales a menos de 30 minutos del incidente. Al ser arrestado, bombardeó a los oficiales con amenazas y comentarios abusivos.

WATCH: Davey Brown jumped out of the wheelchair and attacked a security guard who became suspicious.https://t.co/aVXyMkiitG — Greatest Hits Radio Kent (@GHRKentNews) November 17, 2025

Por qué delitos pagará el joven de Reino Unido

Davey Brown fue acusado de robo, agresión común, alteración del orden público, dos cargos de daños a la propiedad, uso de lenguaje amenazante y conducción sin seguro.

Brown se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Maidstone.

Fue condenado el 6 de noviembre a tres años y un mes de prisión. También se le inhabilitó para conducir.

De acuerdo a los reportes policiales, se encontró a un cómplice de 17 años, el cual fue sentenciado a seis meses de prisión en un instituto para jóvenes infractores.

El oficial a cargo, PC Ricky Strong, aseguró que la sentencia de cárcel impide que Brown ponga en riesgo a otros miembros del público por un tiempo considerable. Este añadió que el joven de 19 años mandó al hospital con múltiples heridas, solamente por hacer su trabajo.