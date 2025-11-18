¿Qué sigue? Senado de EU aprueba la divulgación completa de los archivos del caso Epstein

El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por la Cámara de Representantes que ordenó al Departamento de Justicia publicar los archivos relacionados con el caso Epstein.

La medida avanzó de forma inmediata porque ningún senador expresó objeciones y, por lo tanto, no se requirió una votación nominal.

¿Qué ordena el proyecto de ley sobre Epstein?

La iniciativa obligó al Departamento de Justicia a liberar los documentos del caso tan pronto como el Senado reciba formalmente la legislación enviada por la Cámara. El proyecto será transmitido al escritorio del presidente una vez que llegue al Senado y complete el trámite legislativo.

Aún no se definió con exactitud cuándo llegará el documento. En ocasiones, el proceso de transmisión entre cámaras toma unas horas, pero podría extenderse si el presidente de la Cámara, Mike Johnson, decide retrasarlo hasta la primera semana de diciembre, cuando madure una petición interna.

Información en desarrollo...

