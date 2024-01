¿De cuánto es la multa por no reemplacar tu auto en el Edomex 2024?

Si te encuentras en el Estado de México (Edomex) y ya estás circulando tu vehículo como si nada, recuerda que todos los autos que tengan placas con cinco o más años de antigüedad deberán ser sometidos a un reemplacamiento; en caso contrario podrías ser acreedor a una multa y afectar otros trámites.

Si tu coche tenía placas de 2018 o años anteriores, tenías hasta el 31 de diciembre de 2023 para circular sin riesgos ni problemas, por lo que a pesar de que ya te encuentras expuesto a una multa, aún puedes realizar el trámite a través del portal oficial de Reemplacamiento del Gobierno del Estado de México.

A través de este enlace puedes consultar una breve guía para saber de qué trata este procedimiento, los beneficios y cómo realizarlo la renovación de placas en el Edomex, paso a paso.

¿De cuánto es la multa por no reemplacar el auto en 2024?

Todos los años, el reemplacamiento del auto es obligatorio para quienes sumen cinco años de antigüedad en sus placas. Si comienzas a circular con las placas vencidas, serás acreedor a una multa que asciende a 2 mil 74 pesos, equivalente al último valor publicado de 20 UMA.

Cabe mencionar que en las próximas semanas será publicado el nuevo valor del UMA en México para 2024, pues el cálculo está realizado con base en el valor diario de 2023, donde el UMA equivale a 103.74 pesos.

#ReemplacamientoEdomex | Si tus placas fueron expedidas en 2018 o en años anteriores, tienes hasta el 31 de diciembre para renovarlas. Ingresa a https://t.co/VZOIgsc1cB y comienza tu trámite en línea. pic.twitter.com/zbf7q5ZtPs — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) December 30, 2023

¿Qué pasa si no reemplaco mi coche en el Edomex?

Por si la multa fuera poca cosa, si no tienes tus placas renovadas podrás tener otro tipo de “sanciones”, ya que no serás acreedor a la condonación del pago de tenencia y refrendo. Recuerda que en el Edomex, hay 100% de subsidio para los autos que no excedan los 400 mil pesos en el valor del auto.

Tampoco podrás realizar lhay 100% de subsidio para los autosa verificación vehicular en tiempo y forma, y tus placas podrían ser retiradas por un oficial de tránsito, con el objetivo de que no continúes conduciendo con esta identificación en el automóvil.

¿Cuánto cuesta reemplacar en el Edomex 2023?

El costo de reemplacamiento en el Estado de México es de 447 pesos para autos de uso particular, si es que no hay adeudo. Si se presentan adeudos, será de 948 pesos. Toma en cuenta que las motos también realizan este proceso y su costo es de 333 pesos, sin adeudos; en caso contrario es de 705 pesos.