Cambio en SIAPA en medio de crisis: agua sale como chocolate en Guadalajara

En medio de una crisis de agua que lleva años arrastrándose en Guadalajara, el gobierno de Jalisco decidió hacer un movimiento clave, relevar al director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

El ingeniero Antonio Juárez Trueba deja el cargo y en su lugar llega Ismael Jáuregui Castañeda, con una misión urgente, enfrentar los problemas de calidad y escasez de agua que afectan a decenas de colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La decisión llega en un momento crítico, cuando cada vez más ciudadanos reportan que el agua que sale de sus llaves no es apta para consumo.

Agua turbia y cortes: ¿qué está pasando en Guadalajara?

En Guadalajara y su zona metropolitana, las quejas han sido agua de color café, con mal olor o simplemente ausencia del servicio sin previo aviso.

Para muchas familias, abrir la llave se ha vuelto una incertidumbre. A veces el agua llega “chocolatosa”, otras veces no llega.

Este problema no es nuevo, pero sí cada vez más frecuente, lo que ha encendido la preocupación tanto de ciudadanos como de especialistas.

¿El agua no cumple con la norma en el AMG?

Investigadores de la Universidad de Guadalajara han realizado estudios de laboratorio donde señalan que el agua que llega a los hogares no cumple con la Norma Oficial Mexicana.

Los análisis fisicoquímicos muestran parámetros fuera de los niveles permitidos, lo que confirma lo que muchos ya sospechaban al ver el agua salir de sus llaves.

Además, los especialistas advierten que la contaminación no solo está en el agua en sí, sino también en los puntos de distribución, lo que agrava el problema.

La situación podría ser más grave de lo que parece. Expertos señalan que organismos como la Organización Mundial de la Salud ya tienen la mira en la ciudad por un posible quiebre hídrico.

Esto significa, en términos simples, que ya no habría suficiente agua limpia disponible para cubrir las necesidades básicas de la población. De confirmarse este escenario, se trataría de una de las crisis más severas que ha enfrentado la ciudad en décadas.

¿Qué hará el nuevo director del SIAPA?

El nuevo titular del SIAPA llega con la tarea de implementar acciones inmediatas para atender la emergencia. Entre los retos más urgentes están:



Mejorar la calidad del agua que llega a las viviendas

Reducir los cortes inesperados

Atender la infraestructura deteriorada

Recuperar la confianza de la población

Además, el gobierno estatal busca impulsar proyectos multianuales para modernizar el sistema hídrico, aunque especialistas advierten que también se necesita un plan emergente inmediato.

Ante la magnitud del problema, autoridades hicieron un llamado no solo a dependencias de gobierno, sino también a ciudadanos, empresas, universidades y líderes sociales para enfrentar juntos la crisis.