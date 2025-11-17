Edson Andrade, uno de los manifestantes del movimiento juvenil generación Z, relató en exclusiva para Hechos AM la “represión brutal y grosera” que sufrieron los asistentes a la marcha del pasado sábado, y acusó al gobierno de intentar deslegitimar la protesta e intimidarlo tras exhibir su rostro y nombre en la Mañanera.

Edson Andrade confirmó que alrededor de mil inconformes se congregaron en el Ángel de la Independencia con la única intención de realizar una marcha pacífica. Ante las acusaciones del régimen de que la movilización fue orquestada por la oposición, Andrade fue enfático:

“Todos estaban invitados... Quienes sí pedimos que no se presentaran a esta marcha fueron personajes que están en partidos políticos que tienen cargos políticos, diputados, senadores, líderes partidistas. A ellos sí les pedimos que no se presentaran justamente para que no se manchara esta manifestación que fue 100% ciudadana."El manifestante subrayó que su movimiento no busca cargos ni crear un partido, sino que es un “llamada de atención” a toda la clase política:

“Lo único que estamos buscando es que el Gobierno escuche los reclamos que toda la clase política... escuche esta llamada de atención de que las cosas en México están mal... Los jóvenes son los que más desaparecen, niños de 10 a 14 años y jóvenes de 15 hasta 29 años son los que más desaparecen en este [país], y no es casualidad, sino es sintomático del reclutamiento forzoso que hace el crimen organizado”.

Represión y grupos de choque en marcha del 15 de noviembre

Andrade denunció que el gobierno intentó impedir y desvirtuar la marcha con tácticas de intimidación y violencia.

Solo se permitió un único acceso al Zócalo Capitalino, donde ya esperaba un “grupo de choque” que intentaba reventar la manifestación haciendo ruido, aventando petardos y sacando humo para que la gente no entrara.

Tras la manifestación pacífica, comenzó una “represión brutal, grosera de parte de la policía”, que incluyó el uso de gas lacrimógeno y golpes contra los jóvenes.

“Los policías incluso nos sacaron del Zócalo, cosa que nunca pasa... los granaderos sacaron a la gente, limpiaron completamente el Zócalo”, aseguró.

Edson calificó como “indignante” y “grosero” que el partido oficialista y los gobernadores hayan emitido comunicados solidarizándose con la Presidenta por una “jornada violenta”, cuando fueron ellos los que “reprimieron a los jóvenes” y “crearon miedo”.

Joven se siente intimidado porque exhibieron su foto en la conferencia mañanera

El joven manifestó que ser exhibido con nombre y fotografía en la Mañanera se ha convertido en una forma de intimidación directa del régimen:

“Yo personalmente tengo miedo después de todas las amenazas que recibo, después de tener a todo el aparato propagandístico, incluso político, del Gobierno encima de mí... Denostándome, amenazándome, criticándome”.

Andrade relató que el propio día de la marcha, sus redes sociales estaban repletas de mensajes amenazantes (“me iban a madrear, porque me iban a matar, porque incluso me iban a desaparecer”), y sus padres le pidieron que no se presentara.

Para contrarrestar la desinformación oficial, Edson Andrade lanzó un desafío directo a la máxima autoridad:

“Yo le pido a la presidenta que si de verdad esto es una democracia, me dé derecho de réplica en su mañanera porque mintió sobre mí. Yo nunca he militado ni milito en ningún partido político y mucho menos he sido candidato a ningún cargo por ningún partido político.”El joven concluyó que el verdadero enemigo no es la juventud, sino el crimen organizado, y advirtió: “Los jóvenes vamos a seguir alzando cada vez más la voz”.

