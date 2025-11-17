Detienen a 20 personas golpeadas y ensangrentadas que habrían participado en marcha de la Generación Z

Veinte personas fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) en la alcaldía Cuauhtémoc, con signos de haber sido golpeadas y ensangrentadas, presuntamente por haber participado en la reciente marcha de protesta organizada por la Generación Z del pasado 15 de noviembre.

"Lo golpearon, está totalmente golpeado del lado derecho de la cabeza y el ojo lo tiene casi afuera de la cara", dijo Hilda Pérez, hermana de Gabriel, uno de los detenidos.

Frida Miroslava indicó que su primo Eduardo está también golpeado; señaló que su cara se encuentra desfigurada, ambos brazos están cortados e incluso uno quedó chueco tras los golpes.

Eduardo fue descrito por su prima como un "chavo tranquilo, está estudiando la Universidad y vive con sus papás en su casa con sus hermanos, está preocupado por la situación del país". Supuestamente, se iban a encontrar después de la marcha; sin embargo, Eduardo ya no contestó.

Abuso policial en la marcha de la Generación Z

Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de México (CDMX) para alzar su voz en contra de la violencia y del nexo de algunos gobiernos con el narcotráfico, además del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Sin embargo, fueron captadas agresiones por parte de los policías en la plancha del Zócalo hacia las personas que se manifestaban pacíficamente, incluso, algunas personas se encontraban saliendo de la marcha cuando fueron interceptadas y atacadas.

Algunas de las personas supuestamente fueron detenidas alrededor de las 15:00 horas, pero no fue hasta las 20:00 horas que fueron presentados en el MP.

Ricardo Colorado, abogado, señala que se encuentran presionando a las autoridades porque hubo una demora en la puesta de disposición. Se espera que este lunes sean trasladados a los reclusorios norte y sur.

Los familiares piden que sean liberados y presumen que son inocentes, además de que no es un delito la manifestación de ideas pacíficamente.