Requisitos para entrar al Ejército en el 2022

La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) iniciará con el proceso de admisión 2022 al sistema educativo del Ejército, el cual ofrece una amplia gama de opciones que garantizan que los egresados y egresadas estén listos para servir al país.

Así que, quienes pretendan unirse al Ejército, deberán realizar el registro en línea a través de su página oficial.

Las fechas de registro se abren entre enero y febrero, por eso recomiendan estar al pendiente de sus redes sociales.

En el caso de la convocatoria para ingresar a la Escuela de Oficiales de Sanidad, la SEDENA lanzó sus requisitos a través de sus redes sociales.

Además de dicha Escuela, algunas de las opciones para estudiar son:



- Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.

- Escuela Militar de Medicina.

- Escuela Militar de Enfermería.

- Escuela Militar de Ingenieros.

- Escuela Militar de Odontología.

- Escuela Militar de Aviación.

- Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea.



¿Cuáles son los requisitos que el Ejército pide para igresar?

En cuanto a los requisitos, la SEDENA pide que año con año los aspirantes cuenten con los siguientes puntos:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que adquiera o haya adquirido otra nacionalidad.

2. Cumplir con el Servicio Militar Nacional, en el caso de ser hombre.

3. Tener buen estado de salud para realizar del servicio, tanto físicas como mentales.

4. Contar con agudeza visual en el rango de 20/20 hasta 20/40, con o sin uso de lentes de corrección. Si el aspirante requiere anteojos, deberá llevarlos puestos durante las evaluaciones.

5. Tener buena conducta, un modo honesto de vivir, no haber recibido sentencia condenatoria o no haber sido destituido/dado de baja de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas.

6. Disponibilidad de cambio de residencia, así como disponibilidad de prestar servicios al Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional.

7. No consumir drogas.

8. No tener tatuajes en zonas visibles, que no puedan ser cubiertas por el uniforme institucional (camisa de manga corta y falta a la rodilla) o de dimensión mayo de 10 x 10 centímetros.

9. No tener perforaciones. Las mujeres solo podrán usar un arete en cada oreja.

10. Acreditar evaluación cultural, médica. psicológica y física.

11. Tener de 18 años a 29 años, 11 meses y 29 días al momento de hacer la solicitud.

12. Acreditar estudios de nivel bachillerato general

13. Tener una estatura mínima de 1.55 en mujeres y de 1.63 en hombres (sin contar el calzado.

Una vez realizado lo anterior, las SEDENA publicará los resultados de admisión en agosto del 2022 y los seleccionados deberán presentarse el 1 de septiembre.