Rescatan a 21 perros en la Gustavo A. Madero tras denuncia ciudadana

Gracias a una denuncia ciudadana realizada a través de redes sociales, 21 perros fueron rescatados de una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la CDMX, donde se encontraban en condiciones precarias.

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Procuraduría Ambiental y del Orden Territorial (PAOT) atendieron el reporte, que alertaba sobre la falta de cuidados hacia los animales.

Al llegar al domicilio, ubicado en la calle Abundio de la colonia Vallejo, los rescatistas se entrevistaron con el propietario, quien padece de una dificultad de movilidad física. Tras una breve explicación de la Ley General de Protección Animal de la Ciudad de México, se logró que el dueño de los perros accediera a su entrega voluntaria.

Perros fueron trasladados a distintos puntos

De los 21 perros rescatados, 13 fueron trasladados a las instalaciones de la BVA en la alcaldía Xochimilco, mientras que los nueve restantes fueron llevados a la PAOT. En ambos lugares, recibirán atención médica y cuidados para garantizar su bienestar animal, con miras a una futura adopción.

La BVA de la SSC reitera su compromiso con la protección de la fauna urbana y recuerda a la población que los animales son seres vivos que requieren cuidados especiales. Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de maltrato animal y a promover una cultura de respeto y cuidado hacia las mascotas.

De los 21 perros rescatados, 13 fueron trasladados a las instalaciones de la BVA en la alcaldía Xochimilco, el resto a otra dependencia para su bienestar. | Gobierno de México



Para denunciar cualquier caso de maltrato animal, la BVA pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales:

Teléfono: 55 5208 9898

55 5208 9898 Correo electrónico: [dirección de correo electrónico eliminada]

[dirección de correo electrónico eliminada] Redes sociales: Facebook (Brigada de Vigilancia Animal SSC) y Twitter (@BVASSC)

La SSC y la PAOT trabajan en conjunto para garantizar el bienestar animal en la Ciudad de México.

¿Qué es maltrato animal?

El maltrato animal abarca cualquier acción o método que cause dolor o sufrimiento injustificado a un animal que no vive en estado salvaje. Esto incluye animales domésticos, domesticados, que viven bajo control humano, temporal o permanente, o incluso aquellos que no son salvajes.

Ejemplos de acciones que se consideran maltrato animal: