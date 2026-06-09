Policías protagonizan milagroso rescate en Tlalnepantla; mujer quedó suspendida del Segundo Piso Bicentenario

En Tlalnepantla, Estado de México, Policías de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad realizaron un milagroso rescate en el Segundo Piso del Bicentenario, después de que una mujer amenazara con atentar contra su vida la tarde de este lunes 8 de junio.

A través de un boletín informativo en sus canales oficiales, el gobierno de Tlalnepantla emitió un comunicado oficial en el que detalló cómo, tras una rápida movilización por parte de los cuerpos de seguridad, se logró poner a salvo la vida de una joven.

¿Cómo ocurrió el rescate de la joven en el segundo piso del Periférico?

De acuerdo con la información por parte de las autoridades, el intento de suicidio ocurrió a la altura del fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, desde el segundo piso del periférico, del Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Tras recibir el reporte en el número de emergencia '911', se activó un operativo de rescate por parte de agentes de la policía municipal y bomberos, quienes rápidamente acudieron al sitio para la intervención.

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Policías de la @SeguridadTlalne evitaron una tragedia al poner a salvo a una joven que intentaba arrojarse desde el segundo piso del segundo piso del Periférico, Boulevard Manuel Ávila Camacho Periférico Norte, a la altura de Jardines de Santa Mónica.



¡Gran trabajo por… pic.twitter.com/jhlCROFVeU — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) June 8, 2026

El momento en que una oficial se lanzó para evitar la caída

En imágenes registradas por testigos y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), quedó registrado el momento en el que una mujer que vestía short de mezclilla azul estaba al borde de un puente amenazando con quitarse la vida; sin embargo, gracias al trabajo de persuasión y manejo de crisis, una de las agentes aprovechó un descuido de la joven para alejarla del peligro y salvar su vida.

Tras el rescate, elementos de seguridad y de atención médica de Tlalnepantla lograron poner a salvo a la femenina y posteriormente procedieron a brindarle la asistencia física y psicológica necesaria.

Mientras las autoridades concluían las labores en el sitio, el flujo vehicular comenzó a recuperarse de manera gradual sobre el Segundo Piso Bicentenario; minutos después, los carriles fueron liberados y la circulación volvió a operar con normalidad en uno de los puntos de mayor tránsito de la zona norte del Valle de México.