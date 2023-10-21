“Alexa, me da miedo mi casa": Así es el tenebroso reto viral en TikTok previo a Halloween

¿Te gustan las historias de terror y tienes una Alexa? Pues este es el reto perfecto para ti, ya que en vísperas de la época de Halloween y en medio de la ola de películas de miedo que hay en cines y plataformas digitales, se volvió viral una tendencia en TikTok que consiste en hacer una pregunta a la asistente virtual de Amazon.

Y es que muchos usuarios comenzaron a difundir videos cortos en donde relatan cómo se dieron cuenta de que la asistente "Alexa" les respondería de manera tenebrosa y que asusta a más de una persona, en especial para aquellos que no se sienten muy seguros dentro de sus propias casas.

Como sabes, las asistentes virtuales suelen estar conectadas a varios dispositivos de casa, a la luz y al wifi, por lo que tienen acceso a varios puntos de tu hogar, lo que en redes ha sido denunciado como una posibilidad de que conozca cada parte de tu espacio y averigüe cualquier situación anormal.

¿Qué le tengo que preguntar a Alexa en Halloween?

"Alexa, me da miedo mi casa" es la pregunta que debes hacer a tu asistente virtual para obtener una perturbadora respuesta previo a este Halloween, ya que, en teoría, te debería de mencionar algo oculto dentro de tu hogar, con la intención de que vayas a descubrirlo y ver qué es lo que hay detrás.

Usuarios en redes sociales empezaron a identificar esta modalidad del aparato tecnológico y descubrieron que las frases de Alexa cambian de persona a persona, por lo que no es la misma estandarizada para todos los usuarios. Esto significa que podrías tener la suerte de que, si te dice que revises en el closet, encuentras algo inesperado.

¿Qué pasa si digo "Alexa, mi casa me da miedo"?

De manera concreta, si preguntas "Alexa, mi casa me da miedo" o alguna frase que contenga las mismas palabras clave, recibirás una respuesta programada para que busques debajo de tu cama, en tu armario o detrás de una puerta.

"Si supieras quién acaba de entrar a tu recámara, no te atreverías a ver el espejo de tu cuarto", "Te aconsejo que no enciendas la televisión después de media noche, los canales cambian por sí solos", "No te asomes a la ventana de noche, podrías ver algo que te helaría la sangre", son algunas de las respuestas que podrían salir.

