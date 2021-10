Esto es lo que hay que saber del RFC para mayores de edad

Casi a la media noche de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 en la que se destaca que los mayores de edad deberán sacar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan ingresos.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el que el RFC sea obligatorio en jóvenes mayores de edad permitirá fomentar una cultura fiscal y la obtención de RFC no obliga a los jóvenes a reportar declaraciones de ingresos si no los tienen.

Una vez que esta reforma se apruebe, y antes de que termine el año, el SAT deberá publicar las reglas específicas para dar cumplimiento a esta medida.

Con solo tener tu CURP a la mano puedes tramitar este documento. ¡Aquí te decimos cómo!https://t.co/63gF0aJhTY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2021

¿Cómo sacar mi RFC por primera vez?

Los jóvenes mayores de edad que busquen tramitar su RFC por primera vez, deberán ingresar al portal del SAT y seleccionar la opción de Nuevos contribuyentes, después dar clic en Trámites del RFC y en seguida, seleccionar la opción “Obtén tu RFC con la Clave Única de Registro de Población (CURP).”

Es importante que al llenar los datos personales, al llegar al apartado de ingresos, se especifique que no se realiza ninguna actividad que genere ingresos de forma habitual. Así se obtendrá el RFC sin obligaciones tributarias.

El Senado de la República tiene hasta el 30 de octubre de plazo para aprobar tanto la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos como la Miscelánea Fiscal 2022 .

En caso de que se avale, a partir de enero del 2022 los mayores deberán realizar este trámite.

Hoy, la Mtra. Raquel Buenrostro, Jefa del @SATMX tuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda de la @Mx_Diputados para tratar las reformas de la Miscelánea Fiscal 2022. La @Hacienda_Mexico busca construir acuerdos con el Poder Legislativo para el bienestar de México. pic.twitter.com/pVv6LVolEB — SATMX (@SATMX) October 8, 2021

¿Habrá sanciones por no sacar el RFC?

De acuerdo con la reforma, los jóvenes mayores de edad no deberán presentar sus declaraciones ante el SAT si no tienen ingresos.

En cuanto los mayores de edad tengan ingresos y una cuenta de banco para el depósito del salario, entonces sí deberán presentar declaraciones y comenzarán sus obligaciones fiscales ya que cuentan con RFC.

Los diputados de Morena y de la oposición destacaron el apartado en el que se mencionan las multas por no tramitar el RFC, por lo que no habrá sanciones si no hacen el registro.

Con información de Roberto Domínguez