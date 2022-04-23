Niña muere tras caer de carro en carnaval de Río de Janeiro
Una niña subió a un carros del carnaval de Río de Janeiro para tomarse fotos, pero cayó y murió en el hospital días después.
Una niña de 11 años murió tras caer de una de las carrozas de una escuela de samba que forma parte del carnaval de Río de Janeiro.
Medios locales reportaron que la niña identificada como Raque Antunes da Silva, subió para tomarse una foto a una de las carrozas de la escuela de samba Em Cima da Hora, horas después del desfile.
Menina de 11 anos que sofreu um acidente na dispersão do Sambódromo passa por uma cirurgia.A menina Raquel Antunes da Silva teria quebrado as duas pernas ao tentar subir em um carro alegórico da Em Cima da Hora e ficou imprensada entre o carro e o poste. pic.twitter.com/VztNxN9kqz— Axel notícias (@AxelNoticiasRJ) April 21, 2022
Sin embargo, el personal de la carroza arrancó y la niña cayó y quedó prensada entre la máquina y un poste de luz.
Marcela Antunes, madre de la niña, exigió ante medios que el caso de su hija no quedara impune, mientras cayó de desmayo.
La niña ingresó a cuidados intensivos del Hospital Municipal de Souza Aguiar, en donde le amputaron una de las piernas a causa del accidente y permaneció ahí durante dos días, sin embargo, murió por una hemorragia interna.
Menina perde a perna em acidente com carro alegórico na saída do Sambódromo— Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) April 21, 2022
A menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, perdeu uma das pernas após ser imprensada entre um poste e um carro alegórico da Em Cima da Hora na saída do Sambódromo do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/PCpxgX6cb2
Carrozas de carnaval de Río de Janeiro no tenían seguridad
La fiscalía denunció que las carrozas del carnaval no contaban con las medidas de seguridad, por lo que un juez ordenó que se retiraran los vehículos.
Además, un documento del Ministerio Público advirtió con anterioridad a las escuelas de samba que no dejarán subir a niños antes, durante y después del desfile.
Río de Janeiro y Sao Paulo pospusieron los desfiles del carnaval para este fin de semana, a pesar de cancelarlo en febrero pasado por la variante de ómicron de Covid-19.
Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi atropelada por um carro alegórico na quarta-feira e morreu nesta sexta. Ela fez uma cirurgia para amputar uma das pernas, mas depois da operação seu estado de saúde foi considerado "gravíssimo" e ela não resistiuhttps://t.co/v0kcNOQYao— Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) April 22, 2022
Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, declaró a medios locales que el caso de la niña que cayó de la carroza se le dará seguimiento y que dará apoyo a la familia de la menor.
“Deja un gran sentimiento de tristeza. Seguiremos de cerca la investigación de responsabilidades y estamos dando apoyo a los familiares”, explicó.
Por su parte, la Liga de Escuelas de Samba explicó que estará a la espera de los resultados sobre el accidente de la niña.