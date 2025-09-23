Iba a ser su primer concierto en México y lo mataron. El colombiano B-King, cuyo nombre real era Bayron Sánchez Salazar, fue asesinado y encontrado en el Estado de México. Estuvo desaparecido desde el 16 de septiembre en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, un día antes de ser visto por última vez publicó un video agradeciendo su estancia en el país; hoy está muerto.

Junto con él, desapareció Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CDMX) emitió los fotoboletínes para dar con su paradero. En estos se indica que fueron vistos por última vez después de que se dirigirían a un gimnasio.

Cantante colombiano B-King grabó video antes de ser asesinado

Camilo, manager de B-King, compartió en Instagram un video en donde confirmó que el artista dio un concierto en México y después desapareció.

Activo en sus redes sociales, como Instagram, el cantante B-King grabó un video en el que señala que había llegado a México para dar su primer concierto en el territorio, y de acuerdo con un menaje que acompaña la publicación, estaba agradecido por estar aquí. “Muchas gracias mi México lindo y querido”, se lee en el mensaje.

Desde un camerino, acompañado de más personas, B-King saludaba a algunas personas y después envió un mensaje: “Papi, excelente, rompiendo en México, en el D.F. (...) calorcito, pero a fuego, papi, una belleza México. Me siento contento, agradecido”, expresó.

Mientras tanto, un hombre que lo grabó le preguntó si era su primer concierto en México y el cantante de música urbana respondió que sí. “Agradecido, verdad que sí, vamos a romper, desde hoy y ya después, de cosas gigantes en nombre de Dios”.

¿Qué pasó con el cantante colombiano B-King y el DJ Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se estableció como hipótesis que el último paradero de Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Las autoridades encontraron dos personas fallecidas el 17 de septiembre—un día después de ser vistos por última vez en Polanco—en el municipio de Cocotitlán. Fue este lunes 22 de septiembre, cuando los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

El caso ya está en manos de las autoridades y la Fiscalía del Estado de México informó que investiga el caso como homicidio, pero por ahora, no hay personas detenidas por la desaparición y asesinato de ambos artistas colombianos.

