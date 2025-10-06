Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada tras su desaparición en Guerrero

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue localizado sin vida en Eduardo Neri, Guerrero, mientras continúan la búsqueda del acompañante que estuvo con él.

sacerdote encontrado sin vida
Notas
Estados
Escrito por: Iveth Ortiz
Compartir nota

Tras un intenso operativo de búsqueda, fue localizado sin vida el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien había sido reportado como desaparecido el pasado sábado 4 de octubre en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió luego de que las autoridades estatales y federales desplegaran un dispositivo de localización en la zona donde el religioso fue visto por última vez.

Posteriormente, se confirmó que el cuerpo del párroco fue encontrado en un paraje. Sin embargo, se sabe que iba acompañado de un masculino, del cual ya es buscado mediante operativos policiacos y con quien estuvo conviviendo horas antes.

¿Qué le pasó al sacerdote Bertoldo Pantaleón?

El sacerdote de 58 años estaba a cargo de la Parroquia de San Cristóbal en Mezcala, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, lugar donde fue visto por última vez el pasado sábado.

Aunque la Arquidiócesis de Chilpancingo reportó su desaparición durante la mañana de este lunes, fue la Fiscalía de Guerrero la que confirmó que el hombre fue localizado sin vida, con impactos de bala, en un tramo cercano a la carretera que conecta Eduardo Neri y la capital del estado.

Junto a su cuerpo se encontró la camioneta en la que viajaba el sacerdote, originario de la región, quien dedicó años al servicio de Dios y de su comunidad, labor que lo convirtió en una figura muy conocida y respetada en la zona.

Violencia en México

Notas