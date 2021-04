Salgado Macedonio acampa frente al INE y alista marcha al Trife

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, durmió a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE) en la zona sur de la Ciudad de México.

El político planea realizar una marcha en punto de las 8 de la mañana del Instituto Nacional Electoral ubicado en el Viaducto Tlalpan y Periférico, a las instalaciones del Tribunal Federal Electoral ubicado en la colonia CTM Culhuacán.

Pide al TRIFE no desajarse presionar

El candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero espera que el Trife resuelva a su favor su candidatura como gobernador del Estado de Guerrero.

Salgado Macedonio aseguró: “Yo espero que el Trife resuelva apegado a derecho, que no se deje presionar por poderes de esos que se resisten a la llegada de la cuarta transformación...”

Indicó que hay riesgo que estas instituciones pierdan su credibilidad ante los ciudadanos. “Si resuelven, como resuelve el INE, adiós honor y entonces tendremos que plantear la desaparición de los órganos electorales porque ya no responderían a la confianza ciudadana.”

Político espera que le restituyan su candidatura

El aspirante de Morena al Gobierno del Estado de Guerrero confía en que las autoridades electorales le restituyan su candidatura.

“Yo espero en el INE, en el Tribunal Federal, la reinvidicación de estos órganos electorales y la restitución de nuestra candidatura al Gobierno del Estado de Guerrero, porque no hay por qué me retiren la candidatura, no hay razón, no hay por qué...”

Anuncia protesta pacífica en CDMX

Salgado Macedonio señaló que las protestas en la Ciudad de México para recuperar su candidatura al gobierno de Guerrero serán de manera pacífica y que planea dormir también de ser necesario a las afueras del Tribunal Federal Electoral.