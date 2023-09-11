Sandra Cuevas se alista para pedir licencia a su cargo y buscar jefatura de Gobierno de la CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que pedirá licencia a su cargo en los próximos días para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) rumbo a las elecciones 2024. Así lo anunció a través de una conferencia de prensa en su demarcación.

En ese sentido, aseguró que no tiene nada que perder y todo por ganar en el cargo en la CDMX, además de que no dejaría pendientes en la alcaldía, pues el trabajo se seguirá haciendo: "Tengo la certeza de que a quien pongan le voy a ganar", sentenció.

Sandra Cuevas mencionó que los que aspiren a la candidatura de la Ciudad de México por la alianza PRI, PAN y PRD, deberían conseguir 70 mil firmas en dos meses, como requisito para ser considerados.

Políticos que se han apuntado para buscar la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Con las fechas ya sobre la mesa para arrancar con las precampañas, algunos funcionarios ya alzaron la mano para contender por el mayor puesto de la capital, esta es la lista completa:



Omar García Harfuch

Sandra Cuevas

Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD.

Mariana Moguel

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, que ya anunció la fecha en que pediría licencia

Ricardo Monreal

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.

Donde sea y con quien sea, ¡estoy lista para arrebatarle la #CDMX a @PartidoMorenaMx y ayudar en el triunfo a quien será nuestra próxima presidenta! ¡Primero fue la alcaldía Cuauhtémoc, en el 2024 será la Jefatura de Gobierno! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/8cqKitpO0z — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) September 7, 2023

En ese sentido, la alcaldesa sentenció: “La licencia es por un número de días determinados, hay que ver cómo salimos, si le entramos será a ganar”, afirmó.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando la alcaldesa se destapó para ir por la jefatura de Gobierno; sin embargo, ya había dado a conocer sus intenciones, aunque antes aspiraba a la secretaría de Seguridad Ciudadana, misma que comandaba Omar García Harfuch, quien recientemente también se separó de su cargo para buscar ser jefe de Gobierno.