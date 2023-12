¡Sorprendente! Así sería el rostro de la Virgen de Guadalupe, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y más de la mano de artista que explotan esta herramienta para temas incluso controversiales, en este caso para llevar a cabo un fascinante proyecto: recrear la imagen de la Virgen de Guadalupe, una figura icónica de la fe católica en América Latina.

Miguel Ángel Omaña Rojas, reconocido antropólogo, fotógrafo y artista visual, ha utilizado herramientas de IA para mostrar lo que pudo ser el rostro de la Guadalupana, sin embargo, su recreación no se limitó únicamente a su cara, sino que también incluyó una posible reinterpretación de la vestimenta que la Virgen podría llevar en el siglo XXI.

Fue en el año 2021 cuando Omaña Rojas presentó su recreación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En esta representación tridimensional, mostró las posibles facciones de la Virgen, logrando captar la atención de medios y noticias internacionales, convirtiéndose en un fenómeno viral que dio la vuelta al mundo.

Recientemente, ante el continuo interés mediático generado por su proyecto, Omaña Rojas explicó que su intención inicial surgió de su propio interés por conocer el rostro de la Virgen de Guadalupe, explorando sus rasgos y estructura craneal, sobre todo por ser un ícono de la cultura mexicana.

Motivado por los comentarios y sugerencias de sus seguidores, Omaña Rojas decidió ampliar su proyecto y recrear no solo el rostro, sino también la vestimenta que se le atribuye a la Virgen en la famosa tilma de Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. De esta manera, se planteó la pregunta: ¿Cómo se vería la Virgen de Guadalupe en el Siglo XXI?

El artista destacó que a lo largo de la historia, muchos artistas y especialistas han representado a personajes religiosos adaptándolos a las modas y estilos de su época. Sin embargo, aclaró que su experimento no pretende ser una representación histórica precisa, sino más bien una exploración artística y visual.

En un video, Omaña Rojas mostró diversas recreaciones de la Virgen de Guadalupe, con diferentes poses, estilos de vestir y emociones propias del siglo actual. Aunque optó por un estilo conservador en la vestimenta, reconoció que la moda femenina contemporánea no se limita necesariamente a lo conservador. No obstante, enfatizó que su intención no era generar imágenes inapropiadas, sino más bien representar la Virgen de Guadalupe en un contexto del Siglo XXI.



En estas recreaciones, se puede observar a la Virgen de Guadalupe con el cabello suelto, en una especie de “selfie” o autorretrato, con maquillaje natural y lentes sobre la cabeza, vistiendo ropa de mezclilla, entre otras imágenes que la muestran como una mujer contemporánea.

Para llevar a cabo este proyecto, Omaña Rojas utilizó la Inteligencia Artificial no solo como una herramienta artística, sino también como una oportunidad para explorar las capacidades de esta tecnología y analizar el rostro de la Virgen de Guadalupe en distintas emociones y expresiones.

El antropólogo señaló que, hasta el momento, la única imagen conocida de la Virgen de Guadalupe es la impresa milagrosamente en la tilma de Juan Diego en 1531, según la tradición católica. Fue esta imagen la que utilizó como referencia para realizar análisis y estudios del rostro.

Sin embargo, Omaña Rojas mencionó que, a pesar del uso de la Inteligencia Artificial, aún no se ha logrado caracterizar completamente las facciones de la Virgen, ya que no coincide totalmente con los rasgos de los indígenas mexicanos de aquella época, ni con rasgos europeos, indios, árabes u otros. No obstante, continúa su investigación en busca de respuestas.

Este experimento, aunque controvertido para algunos, busca proporcionar una perspectiva única sobre cómo la figura de la Virgen de Guadalupe podría ser percibida en el mundo contemporáneo.