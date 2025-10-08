Policía muere durante enfrentamiento en centro comercial de Culiacán; abaten a 5 agresores

En Culiacán, Sinaloa, se desató un fuerte operativo de seguridad que culminó con la muerte de cinco presuntos delincuentes , luego de un enfrentamiento en el que perdió la vida un elemento de la Policía Estatal Preventiva.

Los hechos se registraron la tarde de este martes 7 de octubre, en distintos puntos de la capital sinaloense, según informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tras la agresión a policías estatales en Culiacán donde lamentablemente perdió la vida, un compañero, la @sspsinaloa1 en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2025

Ataque a policías en Culiacán deja un policía muerto

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), el primer ataque ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al poniente de la ciudad, donde un grupo armado abrió fuego contra agentes estatales que se encontraban a bordo de una patrulla.

Durante la agresión, perdió la vida Fernando de Jesús Lagunes García, integrante del Grupo Motorizado de la Policía Estatal Preventiva.

La agresión desencadenó un segundo enfrentamiento, luego de que fuerzas estatales y federales activaran un operativo para localizar a los criminales.

La #SSPSinaloa informa que, este 7 de octubre de 2025, en relación con la agresión a policías estatales en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, y basándose en labores de inteligencia, se ubicó en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2025

Operativo en Urbivilla del Cedro deja cinco abatidos en Culiacán

Horas más tarde, los presuntos agresores fueron ubicados en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, igualmente al norte de la ciudad.

Al arribar al sitio, las fuerzas federales fueron recibidas a balazos, por lo que en un intento de repeler la agresión, se inició otro ataque que se prolongó por minutos.

El saldo final fue de cinco presuntos delincuentes muertos, además de un agente lesionado que fue trasladado a un hospital y se reporta fuera de peligro.

En la vivienda se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército, así como un vehículo con las características del que habría sido utilizado en el ataque inicial contra los policías.

Narcoguerra en Culiacán: Autoridades mantienen vigilancia en la zona

El área fue resguardada por elementos del Grupo Interinstitucional, conformado por la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, para permitir las labores periciales y el levantamiento de los cuerpos.

Si bien no se han brindado más detalles, se sabe que ya se trabaja en una carpeta de investigación para determinar la identidad de los presuntos responsables y esclarecer los motivos de la agresión.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/N2EKayQqx7 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2025

SSP Sinaloa lamenta la muerte del policía

En redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa expresó su solidaridad con la familia del agente caído, reconociendo su labor en el cumplimiento del deber.

Este nuevo hecho de violencia vuelve a colocar a Culiacán en el foco nacional, pues a un año de la narcoguerra que azota a la entidad, la cifra de muertos continúa en aumento y la ola de inseguridad no para.