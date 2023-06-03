Un jersey manchado de sudor que usó la leyenda del baloncesto Michael Jordan en una sesión de práctica en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 llegará a subasta en Los Ángeles a finales de junio con un precio estimado de entre 400 mil y 600 mil dólares, más de 10 millones de pesos.

El jersey blanco de la marca Champion con ribetes rojos, blancos y azules y 'USA Basketball' en el frente está firmada por Jordan y se subastará como parte de una colección de coleccionables y recuerdos deportivos de 'Sports Legends' en una subasta de tres días a partir del 23 y hasta el 25 de junio.

Kody Federico / Dir. de la galería de Julien:

“Cuando tienes, digamos, una camiseta desgastada que usó Michael Jordan y la tomas y la tienes como parte de ti, esa energía se transfiere y tienes esos momentos”.

El equipo de baloncesto de Estados Unidos, apodado "The Dream Team", reunió a algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos, incluidos Michael Jordan, Larry Bird y Magic Johnson, cuando a los jugadores de la NBA se les permitió competir por primera vez en los Juegos Olímpicos. Estados Unidos ganó fácilmente la medalla de oro en Barcelona 1992.

Otro jersey que Jordan usó para competir en los Juegos Olímpicos de verano de 1992 fue vendida recientemente en una subasta por Goldin, un mercado de artículos coleccionables en línea, por $ 3.03 millones de dólares.

🏀 A sweat-stained jersey worn by basketball legend Michael Jordan in a practice session at the 1992 Olympic Games will hit the auction block in Los Angeles with an estimated price range between $400,000 and $600,000 https://t.co/A0AMQByiEr pic.twitter.com/lVOlXCZ8Es — Reuters Sports (@ReutersSports) June 1, 2023

Además del jersey de Jordan, también subastarán una playera de Maradona y otra de Nadal

Todas las ganancias de la colección Jordan se donarán a la Fundación Internacional James R. Jordan para beneficiar a un centro para la salud de mujeres y niños en Nairobi, Kenia, dijo Frederick.

Otros lotes que se ofrecen en la subasta incluyen una camiseta de fútbol manchada con hierba que usó la leyenda del fútbol brasileño Pelé en 1971 y artículos de la estrella del baloncesto Kobe Bryant, el boxeador Floyd Mayweather, la estrella del fútbol Diego Maradona, la leyenda del béisbol Babe Ruth y la estrella del tenis Rafael Nadal.

"Tenemos los GOAT, los mejores de todos los tiempos. Lo mejor de lo mejor. Michael Jordan. Pelé. Tenemos la última camiseta de Brasil que Pele usó. Tenemos a Rafael Nadal, Wimbledon 2010, su última camiseta. Tenemos la camiseta del mundial de 1990 de Maradona. Ves la suciedad, el desorden, el hombre en la hierba. Así es como funciona. Y luego, por supuesto, tenemos más de 80 lotes de cartas raras. Uno de ellos aquí es un 2019-2020, LeBron James, uno de uno. Tiene el logo de la NBA de su camiseta de Panini. Esperamos entre $ 200 mil y $ 300 mil, todos los grandes están representados aquí en esta subasta".