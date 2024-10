Personas con tatuajes en México aún sufren discriminación

En México, hacerse un tatuaje no es nada nuevo, pues cerca de 12 millones de personas están tatuadas según el CONAPRED y aparentemente no existe ya la discriminación a personas con tatuajes, aunque algunos aún la sufren.

“Le cierran mucho las puertas a las personas, piensan que eres un malandro que piensan que vienes de barrio de la calle”, cuenta Uriel Jimenez, víctima de la discriminación.

Muchos tatuajes que se hacen en la juventud son el resultado de la impulsividad

Sin pensar bien la decisión de tatuarse , muchos de ellos se arrepienten, pues muchos se hacen durante la llamada “edad de la punzada”, es decir, en la adolescencia o juventud, con poco presupuesto o poca calidad.

“Me arrepiento de mi mano, tengo iniciales de un ex novio, del jaguar no me arrepiento pero la estética siento que ya no va conmigo”, confiesa Juan Manuel Garro.

Los enamorados ni siquiera han pasado la prueba de fuego y ya quieren sellar su amor con un tatuaje, de los cuales no tardan en arrepentirse. Tal fue el caso de Luis, quien se arrepintió del tatuaje en nombre de su ex novia y ya no sabía cómo quitárselo.

“No creo que ya sea conveniente que lo tenga por qué fue de una persona que pensé que iba a durar toda mi vida y pues no. Era mi novia y empecé a dejar todo por ella.”, indica Luis Adrián Cruz.

¿Cómo se retira un tatuaje en México?

Para quitar los tatuajes, los expertos hacen uso de ácidos, bisturí, así como otras herramientas como el Dermapen. Todas ellas con riesgos importantes y sobre todo con un resultado final no agradable que es una cicatriz.

El láser parece ser la opción más noble, pero necesitan entre 8 y 12 sesiones y cuesta alrededor de mil pesos por sesión. Además, se deben seguir las recomendaciones, como hacer ejercicio, tomar agua, no tomar el sol, no nadar en albercas y no saunas.

“Me han tocado personas que llevan dos semanitas de novios y se vienen a tatuar los ojos, la cara, el nombre, la fecha de la pareja y a los dos meses vienen a cubrirse los tatuajes porque fue una decisión impulsiva. ”, cuenta Mario Guerra, tatuador.

Por eso, antes de hacerte un tatuaje debes estar consciente de la decisión, aunque existe la manera de borrarl, con o sin tatuaje quedará una cicatriz para toda la vida.