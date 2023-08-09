Tienda latina en Los ángeles convirtió a un hombre en multimillonario

La tienda de Los Ángeles, Las Palmitas Mini Mart fue el lugar donde se vendió el boleto ganador del histórico premio de más de mil millones de dólares de la lotería Powerball. María Leticia Menjivar, dueña de la tienda, ha estado al frente del negocio durante siete años y el 20 de julio pasado, la suerte les sonrió al vender este boleto ganador. La tienda es propiedad de una familia dsalvadoreña.

“Tengo que decir que creo que es latino”. Nabor Herrera, gerente y esposo de Menjivar, sobre el ganador del premio mayor.

Aunque Menjivar y su familia no ganaron los más de 1.000 millones de dólares, como la tienda que vendió el boleto, también recibieron una bonificación de un millón de dólares. Los clientes y vecinos han elogiado a la familia por su amabilidad y excelente servicio en el negocio.

¿Quién es el ganador del premio mayor en Los Ángeles?

Si bien, una mujer se presentó en la tienda recientemente afirmando ser la ganadora de los $1.000 millones del Powerball, en Los ángeles, la identidad del verdadero ganador aún no se ha dado a conocer públicamente.

Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, ha declarado que no se sabrá quién es el ganador hasta que esa persona se presente y reclame su premio. El afortunado ganador tiene hasta un año para hacerlo y deberá pasar por un proceso de verificación para asegurarse de que es el legítimo ganador.

¿Qué debe hacerse cuando se gana la lotería?

El consejo brindado por California Lottery a los futuros ganadores de premios monetarios es de vital importancia: comunicarse con profesionales como un abogado, un contador, un planificador financiero y un asesor de inversiones. Estos expertos ayudarán a manejar adecuadamente los nuevos activos y asegurarse de que el premio sea administrado de manera responsable y segura para garantizar un futuro financiero sólido.

Esto se sabe de la tienda que vendió el boleto ganador

La tienda Las Palmitas Mini Mart se encuentra en el distrito de la moda de Los Ángeles, una zona conocida por ser un centro de la industria de la moda, y a escasas cuadras de Skid Row, una zona de Los Ángeles que contiene una de las mayores poblaciones estables de indigentes de Estados Unidos.

Este vecindario, de población mayoritariamente hispana, es conocido como “los callejones” y se especializa en la venta al por mayor y cuenta con más de 4 mil negocios mayoristas y minoristas independientes, según la organización LA Fashion District Business Improvement District (BID).

