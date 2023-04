Tigre siberiano de 100 kilos escapa de casa en Tlaquepaque, Jalisco

Les pareció ver un lindo gatito pero no lo era, se trataba de un tigre siberiano que escapó de un domicilio ubicado en las calles San Martín y Santa María de la colonia la Micailita en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Según vecinos el lugar es una terraza de fiestas y ahí tienen a más de un felino. “Andaba la policía aquí, y me dijo un policía métase porque andan agarrando al tigre y me metí ya me olvidé de eso. ¿ya se había salido antes? Si, hace un tiempo si se salió uno se descuidaron los trabajadores de ahí", narró Ricardo Murillo, vecino del lugar.

Los elementos de la policía de Tlaquepaque aseguraron al tigre siberiano de 100 kilos de peso.

No es la primera vez que escapa un tigre

Los vecinos dicen que no es la primera vez que los felinos salen a las calles. Ricardo Murillo, vecino de la zona, acostumbra a tomar el sol en la calle, dice que hace casi tres años un tigre escapó del mismo sitio.

En ese entonces el animal fue capturado al mero estilo del viejo oeste: “Sí, yo estaba sentado aquí y pasó por aquel lado yo ya tengo muchos años medio ciego y vi el bulto qué pasó a la carrera pero yo no supe qué era. Al rato ya regresaron con él cómo si fuera un caballo ya con la soga, yo digo que era manso porque si fueran animales originales hayan atacado a la gente”.

El tigre siberiano de dos años asegurado el sábado, quedó bajo resguardo de Protección Animal de Tlajomulco y será entregado a la Profepa. En la casa había otros tres felinos de los cuales sí se presentaron documentos; sin embargo, el sitio fue clausurado por autoridades municipales.