“La encontraron en una cubeta": Bebé muere ahogada en su casa de Tonalá, Jalisco

Muere una bebé ahogada en Tonalá, Jalisco, luego de caer accidentalmente en una cubeta con agua dentro de su vivienda en la colonia Lomas del Pedregal. El trágico hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles 8 de octubre, cuando la familia descubrió a la pequeña inconsciente y de inmediato la llevó a urgencias.

¿Cómo ocurrió el caso donde una bebé muere ahogada en Tonalá?

De acuerdo con la información confirmada por autoridades municipales, los familiares llegaron hasta la Clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el centro de Tonalá, donde solicitaron ayuda urgente al personal médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de urgencias, la menor ya no presentaba signos vitales.

El reporte médico activó una fuerte movilización de la Policía de Tonalá y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que arribaron al hospital para iniciar las investigaciones.

Los primeros datos señalan que la bebé falleció ahogada en Tonalá tras un momento de descuido, cuando se encontraba bajo el cuidado de sus familiares dentro del domicilio.

Según versiones recopiladas en el lugar, el accidente ocurrió mientras se realizaban labores domésticas. El recipiente con agua estaba al alcance de la menor, lo que habría facilitado la caída accidental que derivó en su fallecimiento.

Elementos de la policía resguardaron el hospital mientras notificaban al Ministerio Público, quien ordenó las diligencias correspondientes y la toma de declaraciones de los familiares para deslindar las responsabilidades.

La Fiscalía de Jalisco informó que el caso será investigado como un accidente doméstico, aunque no se descarta revisar las condiciones en que ocurrió el hecho.

El peligro por muertes en accidentes en casa es latente

Según datos oficiales de salud, los accidentes como el de la bebé ahogada en Tonalá, Jalisco, son causa de muerte en niños de 1 a 5 años en México.

Causas principales de muertes en menores de 1 a 5 años



Accidentes

Atropellamientos

Intoxicaciones son las causas clave.

Enfermedades

El riesgo es mayor en el hogar, donde sucede un 82.6 por ciento de estos trágicos sucesos, según reportes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, por lo que es urgente priorizar la prevención, ya que la gravedad de las lesiones aumenta por la falta de atención médica oportuna.