Toma de protesta de Claudia Sheinbaum en vivo: Enlista los 100 compromisos de su gobierno

La presidenta de México enlistó los cien puntos de su gobierno, estos son:

-Gobernar con la división entre el poder político y económico

-Gobernar teniendo como sustento el humanismo mexicano.

-Ser un gobierno sensible y cercano a la gente -de territorio, no de escritorio-.

-Garantizar las libertades de expresión, de prensa, de movilización.

-Respetar y garantizar la diversidad religiosa, política, sexual y social de la sociedad.

-La política exterior seguirá los principios constitucionales

-"Paisanos son héroes y heroínas de la patria”, Sheinbaum encomienda atender a los connacionales con dignidad en las embajadas del mundo.

-Se aprobó la reforma Judicial; en junio 2025 saldrá la convocatoria

-Trabajar con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

-Impulsar la reforma constitucional al sistema electoral; se someterá a revocación de mandato en 2027.

-Enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de NO relección.

-Secretaría de Función Pública se convierte en la Secretaría Anticorrupción y del buen gobierno.

-No regresará el modelo neoliberal, se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano

-No regresará el avión presidencial, ni tampoco el estado mayor presidencial; vivirá en Palacio Nacional

-Respetar la autonomía del Banco de México

- Apoyar la economía popular, no aumentará la gasolina, ni el Diesel, ni el gas doméstico por encima de la inflación

-Facilitar el acceso a pago de impuestos -crear programa de reducción y digitalización de trámites-

-Saldar la deuda que tenían con las comunidades indígenas y afromexicanos.

-Garantizar programas de bienestar -pensión universal para adultos mayores, apersonas con discapacidad, becas Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro, entre otras-

-Todas las mujeres mayores 60 años recibirán un apoyo bimestral -inicia inscripción este mes de octubre en plazas públicas -

-Estudiantes de educación básica tendrán beca- inicia la inscripción este mes de octubre-

-En el mes de octubre da inicio con el programa de atención a la salud, casa por casa a los adultos mayores.

-Fortalecer el banco del bienestar

-Apoyar la iniciativa para establecer en la constitución el maltrato a los animales

-Continuará el modelo educativo de la nueva escuela mexicana

-Magisterio Nacional seguirá siendo reconocido por su tarea; desaparecerá la USICAMM

-Seguirá el programa “La escuela es nuestra” irá también a la media superior.

-Horario de primaria se extenderá para enseñar educación artística.

-Escuelas públicas se harán espacios de prevención de la salud, prevención de adicciones, salud bucal y visualiza tus sueños (lentes gratuitos a todos los niños que lo necesiten)

-Fortalecer las preparatorias públicas, es decir, la educación media superior

-Desaparecer el examen Comipems.

-Apoyar las ciencias básicas, naturales y humanidades

-Lanzar el programa de desarrollo tecnológico para la innovación

-Crear una fábrica de software público y ciberseguridad

-Apoyar el deporte comunitario, impulsar a deportistas de alto rendimiento

-Crear el sistema de educación y creación artística formal y comunitaria

-Garantizar las condiciones para que artistas de México puedan desarrollar su actividad

-Promover el desarrollo y el acceso a la cultura

-Impulsar la grandeza cultural y la recuperación de la memoria histórica de México

-Crear república de lectores, salas de lectura, bibliotecas de libre acceso.

-Todas y todos los mexicanos deben tener acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica y laboratorios

-Fortalecer el programa de abasto y distribución de medicamentos (a mediados de 2025 iniciará el programa de farmacias para el bienestar, ubicadas junto a los bancos del bienestar)

-Impulsar programa de cuidados para los primeros mil días de vida -cuidar a mujeres embarazadas-

-Seguirá programa de modernización y equipamiento de hospitales y unidades de salud -2025 con programa amplio de cirugías, cataratas y rodillas-

-Escuelas, centros de trabajo y espacios públicos habrá un programa para reducir diabetes, obesidad, etc.

-Inauguraran 16 unidades del IMSS bienestar, 7 unidades del IMSS y 4 unidades del ISSSTE.

-Construir un millón de viviendas en todo el sexenio

-Llevar a cabo programa de escrituración de vivienda -iniciará en Tijuana y Edomex

-En Edomex se llevará reunirán municipales, federal, para hacer justicia a los problemas que enfrentan (agua, etc)

-Crear la primera secretaría de las mujeres, ( 3 de octubre enviarán al Congreso un paquete de reforma) obligatoriedad de mujeres en todos los ministerios públicos-

-Fortalecer la garantía del acceso a la salud de las mujeres en su ciclo de vida -particularmente sexual y reproductiva

-Más de 150 mil mujeres serán reconocidas con sus derechos agrarios

-Entregarán cartilla de derechos y se harán redes comunitarias entre mujeres para que ninguna se sienta sola y sea protegida por el Estado

-DIF iniciarán con el sistema nacional de cuidados (arrancarán con centros de bienestar infantil para las más pobres)

-Seguirá el aumento al salario mínimo, llegar a 2.5 canastas básicas, el objetivo.

-Aprobar reforma a la constitución para mejorar las pensiones.

-Aumentar el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, militares, etc.

-Enviar la Ley para garantizar la obligatoriedad de seguridad social de los repartidores de aplicaciones telefónica

-En acuerdo, alcanzar la semana de 40 horas en el trabajo

-Compromiso recuperar fuentes de trabajo en Hornos de México, etc

-La soberanía alimentaria seguirá siendo el eje rector

-Garantizar seguridad social a jornaleros agrícolas

-Recuperar la autosuficiencia del abasto de frijol apoyando a productores en Nayarit y zacatecas

-Creación del programa “Cosechando soberanía”, para aumentar la producción de alimentos

-Segalmex se fusiona con Diconsa que a su vez será alimentación para el bienestar.

-Implementar el plan especial para Campeche y Tabasco para aumentar la producción de arroz, leche y carne

-Fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado

-Objetivo de la producción de petróleo seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación

-Objetivo de la producción de petróleo seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación

-CFE garantizará y reforzará la distribución de energía. Producirán al menos el 54 por ciento de la generación.

-Impulsar las energías renovables

-En algunas ciudades del norte del país impulsarán un programa de paneles fotovoltaicos para disminuir su pago de luz

-Aumentar la producción nacional de petroquímicas y fertilizantes

-Mantendrán incentivos económicos en franjas fronterizas

-Coordinarse con EU para la ampliación de puentes fronterizos que son fundamentales.

-Trenes: recuperación de rutas

-Quitar los baches a cuatro mil km de carreteras federales

-Continuar con programa de caminos artesanales

-Ampliar caminos artesanales n Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Quintana Roo

-Consolidar a Salina Cruz y ampliar distintos puertos.

-Fortalecer Mexicana de Aviación

-Ampliar aeropuertos de San Luis Potosí, Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido y la remodelación del AICM.

-Ampliar el acceso a internet para todas y para todos

-Bienvenida la inversión privada con innovación, formarán el consejo nacional para el desarrollo-

-Consolidar el plan Sonora, ampliando la generación eléctrica solar

-Impulsar un programa “balsas pacífico sur” para que las comunidades más pobres tengan desarrollo con bienestar

-Limpiar y sanear el rio Lerma, rio tula y río Atoyac

-Atender integralmente la contaminación de monterrey, GDL y CDMX

-Construir en tula hidalgo plantas de tratamiento de agua, plantas de reciclamiento de basura, etc.

-Construir plantas recicladoras de basura, iniciando por Oaxaca

-Seguir reforestando y rescatando bosques.

-Acceso al agua será prioridad, programa para ordenar las concesiones y transmisión de derechos de agua.

- Tecnificar más de 200 mil hectáreas de riego

-Los principales proyectos estratégicos para garantizar el acceso al agua serán en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Guerreo, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y un programa especial

-Garantizar la disminución de los delitos de alto impacto; no habrá guerra contra el narco