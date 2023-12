“No hemos recibido apoyo": Familia exige justicia tras muerte de trabajadores en elevador

La familia de los 5 jóvenes fallecidos tras el colapso de un elevador de carga en Monterrey, exige que se investigue a la empresa encargada de la obra por las condiciones en las que tenían a sus trabajadores, y es que las víctimas carecían de seguro social y de acuerdo con los primeros reportes, tampoco contaban con medidas de prevención.

Fue el sábado cuando tras el colapso del elevador, los jóvenes cayeron de 25 metros de altura mientras trabajaban en la plaza Sikara, en Cumbres Elite.

Tres de los cinco fallecidos eran familiares: Víctor Arnulfo Guardiola García, de 27 años y Francisco Iván Guardiola García, de 22, ambos primos políticos de Everardo Moreno Guerra, de 34.

Los tres radicaban en la colonia nuevo Almaguer, en Guadalupe y tenían apenas un día de haber ingresado a ese nuevo trabajo.

Los jóvenes obreros tenían en conjunto la ilusión de ganar más dinero para poderle festejar el bautizo a una de sus sobrinas.

Faustina García, mamá de víctor, recuerda que todos estaban muy emocionados por su nuevo empleo, pues les habían prometido buenas condiciones.

Víctor dejó a una pequeña de 5 años de edad, Francisco Iván a un niño de ocho años y Everardo a un jovencito de 15, que está próximo a cumplir años.



Hoy, sus familias exigen justicia.

“Hasta el momento no sabemos nada, no se nos ha dado ningún informe desconocemos las causas (de la caída del elevador)", indicó Lizeth García quien es familiar de tres de las víctimas.

Dijo que se enteraron de la desgracia porque el empleador fue a avisarles a su domicilio de lo ocurrido, les dijo del accidente.

Entrevistada en Hechos AM la mujer pidió que se aclaren las causas por las que se desplomó el elevador de carga y se determinen las responsabilidades correspondiente.

La mujer recordó que su familiares dejaron a sus hijos en la orfandad, y negó que la plaza comercial esté apoyando a la familia de las víctimas como aseguró.

“Estamos desmintiendo esa información, no hemos recibido ningún apoyo de la plaza, de la constructora de nadie fuera de... nadie se ha contactado con nosotros, desconocemos porque lanzaron ese comunicado queriendo lavarse las manos o no sé si la gente está cuestionando con esto, pero nosotros desmentimos esa información”, aclaró.

Investigan obra donde colapsó elevador de carga en Monterrey

Por múltiples irregularidades, tres dependencias estatales abrieron investigaciones contra la obra donde un elevador de carga colapsó y mató a cinco jóvenes obreros en monterrey.

La Secretaría del Trabajo, Protección Civil de Nuevo León y la Secretaría de Salud, son los órganos que mantienen indagatorias por la operación de la construcción.

La obra, que se ejecutaba en el complejo comercial y habitacional plaza Sikara, en la zona Cumbres, se encuentra actualmente con sellos de suspensión temporal por parte de las tres autoridades.

Una fuente reveló que como parte de las pesquisas la Secretaría de Trabajo ya llamó a la empresa responsable del elevador, cuya sede está en Jalisco, para así colaborar con información que ayude a las dictaminaciones.

Dentro de los primeros reportes trascendió además que al menos dos de las víctimas mortales desempeñaban su labor sin que los responsables de la obra les proporcionaran seguro médico.

En tanto, Protección Civil de Nuevo León mantiene programada una visita en la zona del accidente para analizar de manera detallada las condiciones de seguridad.

Fue el sábado cuando los cinco jóvenes intentaron ascender en el elevador y terminaron por caer de una altura de 25 metros, esto, tras romperse uno de los cables que sostenía al aparato y el cubo de carga se ladeara.

Aunque la zona de los trabajos está suspendida, el resto del complejo, a cargo de la empresa veme casas, se mantiene en operación.

Despiden a 3 trabajadores que murieron en elevador de carga

Tres de los cinco jóvenes obreros que murieron en el colapso de un elevador de carga en Monterrey, fueron despedidos por sus familiares y amigos ayer lunes.

Víctor Arnulfo Guardiola, de 27 años; Francisco Iván Guardiola, de 22, y su familiar político Everardo Moreno, de 34, comenzaron a ser velados en unas capillas ubicadas en Guadalupe.

Las viudas de los jóvenes ahora se enfrentan a la incertidumbre de no saber cómo sacar adelante a sus hijos, pues todos tenían pequeños menores de edad.

Yolanda Guardiola, hermana de uno de los fallecidos y esposa de Everardo, compartió que las víctimas siempre inculcaron el trabajo duro a sus hijos.

"Él era el sustento de mi casa, yo no sé qué voy a hacer sin él, mi hermano también deja a una niña de 5 años y no sabemos qué va a pasar. Mi hijo estaba estudiando, mi esposo siempre le decía yo trabajo para que estudies, para que no andes como yo, su trabajo era muy duro, muy pesado”, dijo la mujer.