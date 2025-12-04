Judith es policía de CDMX y está desaparecida: detienen a su pareja, un oficial de la SSC

Judith Trujillo Hernández, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), se encuentra desaparecida y su pareja, quien también es oficial, fue detenido como probable implicado.

Familiares y amigos de la oficial incluso salieron a bloquear la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, el 2 de diciembre pasado, para exigir la aparición con vida de la mujer de 37 años de edad.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en carriles centrales y laterales de Calz. Gral. Ignacio Zaragoza al Oriente a la altura de Emilio Azcárraga, alcaldía Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Texcoco y Av. Pantitlán. pic.twitter.com/q43ygkEYNK — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 3, 2025

¿Qué se sabe de Judith Trujillo Hernández, policía de CDMX desaparecida?

La desaparición de Judith Trujillo Hernández fue reportada ante las autoridades del Estado de México, pues fue vista por última vez en el municipio de Los Reyes la Paz.

La mujer desapareció en la colonia Valle de Los Pinos el 29 de octubre de 2025 y desde ese momento se desconoce su paradero.

Tanto la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitieron el respectivo boletín para encontrarla.

Detienen a pareja de Judith, también es policía de CDMX

Marco Antonio "N", con quien la mujer tenía una relación sentimental, fue detenido y el lunes 1 de diciembre de 2025 fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas y un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. El presunto implicado también es policía de la SSC de CDMX.

En redes sociales se ha publicado que la Fiscalía de Desaparición del Estado de México, el presunto implicado habría revelado el lugar donde él y otros cómplices, supuestamente dejaron el cuerpo de Judith Trujillo Hernández.

¿Cómo es Judith Trujillo Hernández?

Judith Trujillo Hernández mide 1.61 metros, es de complexión robusta, cara ovalada, cabello negro a los hombros, nariz respingada, orejas chicas, mentón redondo, labios delgados.

Es de tez morena, tiene frente amplia, cejas delineadas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Como señas particulares tiene dos lunares pequeños en la mejilla izquierda y dos lunares en la mejilla derecha. Vestía bostas negras, pantalón azul marino (de cargo de la SSC CDMX) y una sudadera roja.