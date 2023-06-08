Fiscales federales comunican a Trump que es objeto de investigación sobre documentos clasificados

Los fiscales federales han notificado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump que es objetivo de una investigación sobre su manejo de material clasificado después de dejar el cargo, informó ABC News el miércoles.

Los fiscales han enviado a Trump una carta en la que le informan de que está siendo investigado, informó una fuente. Reuters no pudo confirmar inmediatamente la información.

El Departamento de Justicia suele notificar a las personas cuando se convierten en objetivo de una investigación para darles la oportunidad de presentar sus propias pruebas ante un gran jurado. Esto no significa necesariamente que Trump vaya a ser acusado.

La noticia de la notificación al equipo legal de Trump surgió apenas dos días después de que sus abogados se reunieran con funcionarios del Departamento de Justicia para discutir el caso.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Donald Trump ha sido informado que es objeto de una investigación en curso relacionada con su manejo de información clasificada mientras estaba fuera del cargo, dice ABC News citando fuentes familiarizadas con el asunto. pic.twitter.com/KFm5a2ch3q — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 7, 2023

Investigación de documentos clasificados

Un gran jurado federal ha estado investigando la retención por parte de Trump de material clasificado tras abandonar la Casa Blanca en 2021. Una segunda investigación criminal está buscando presuntos esfuerzos de Trump y sus aliados para anular su derrota electoral de 2020 ante el presidente demócrata Joe Biden.

Un portavoz del abogado especial Jack Smith, que dirige las pesquisas, declinó hacer comentarios. La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que los abogados del expresidente no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

En agosto de 2022, los investigadores se incautaron de unos 13,000 documentos en la finca de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Cien de esos papeles estaban marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había dicho previamente que todos los registros con marcas clasificadas habían sido devueltos al Gobierno.

Trump ha defendido anteriormente su retención de documentos, sugiriendo que los desclasificó mientras era presidente. Sin embargo, no ha aportado pruebas de ello y sus abogados se han negado a esgrimir ese argumento en las presentaciones judiciales.