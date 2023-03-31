Taddei Zavala, la nueva consejera presidenta del INE: Últimas noticias de hoy 31 de marzo 2023

La madrugada de este viernes 31 de marzo 2023, Guadalupe Taddei Zavala resultó sorteada en la tómbola de la Cámara de Diputados, por lo que será la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir del próximo martes 4 de abril. Consulta toda la información de esta y las últimas noticias de hoy en México y el mundo.



Guadalupe Taddei Zavala, la nueva presidenta del INE

Taddei Zavala será la sucesora de Lorenzo Córdova; fue seleccionada mediante el método de insaculación en la Cámara de Diputados.

Ejercerá este cargo desde el próximo martes 4 de abril y hasta el 23 de abril de 2032. AMLO celebró su elección.



Tiroteo en escuela de Nashville ocasiona protesta en Capitolio

Cientos de personas realizan protesta por leyes de armas más duras en Capitolio de Tennessee por tiroteo en la escuela cristiana Covenant que dejó 9 muertos.



El Papa Francisco

El Papa Francisco permaneció estable desde el jueves pasado, por lo que se espera que esté presente en la misa de Domingo de Ramos.



Revelan estado de salud de migrantes heridos en incendio de Ciudad Juárez

El número de muertos por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es de 38 hasta el momento. Sin embargo, el número de heridos podría modificarse en las próximas horas, ya que hay tres migrantes de Guatemala y Honduras graves de salud, entre los 11 con pronóstico reservado.

Continúan siendo atendidos los 27 #migrantes que resultaron heridos durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. 11 de ellos son de pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. @reynaldolarar con el reporte. pic.twitter.com/Ufiyf1IEys — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

AMLO habla acerca del incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez

En la mañanera de hoy, AMLO aseguró que el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 migrantes murieron, le conmovió mucho. De igual forma, destacó que su gobierno ha trabajado por el beneficio de los migrantes en coordinación con los Estados Unidos y su presidente Joe Biden.



Desempleo en México baja a 2.7% en febrero; su nivel más bajo desde 2005

El desempleo en México se ubicó en 2.7% en febrero 2023, totalizando 1.6 millones de personas sin empleo, un mínimo histórico no visto desde 2005.



Encapuchados vandalizan mural de Siqueiros en la Rectoría de la UNAM y causan destrozos

El mural de Siqueiros en el edificio de Rectoría de la UNAM fue vandalizado de nuevo por un grupo de encapuchados, quienes también rompieron vidrios.



Juez desecha amparo de Lozoya

Un juez federal desechó el amparo promovido por Emilio Lozoya, con el que buscaba que se declare que Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera no podían ser considerados como víctimas en el caso de corrupción de Odebrecht.



Ebrard firma acuerdo para impulsar venta de tequila en el mundo

Marcelo Ebrard atestiguó en Jalisco, la firma de un convenio entre la SRE y el Consejo Regulador del Tequila (CRT), para fortalecer la bebida a nivel global.