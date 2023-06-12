Murió el exministro italiano Silvio Berlusconi: Últimas noticias de hoy

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy este lunes 12 de junio de 2023 ocurridas en México y el mundo, para que inicies la semana bien informado. El recorrido por la actualidad comienza en Europa, donde murió el exministro de Italia Silvio Berlusconi.

Mientras que en nuestro país, la senadora Xóchitl Gálvez intentó entrar a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero no la recibieron en Palacio Nacional. Además, Mario Delgado, dirigente nacional del partido Morena, habló sobre el proceso de elección de su candidato a la presidencia para las elecciones de 2024.

Muere Silvio Berlusconi, exprimer ministro y líder empresarial que incursionó en el fútbol de Italia

Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia y empresario, murió este lunes 12 de junio a los 86 años de edad en el Hospital San Raffaele, en Milán, a donde ingresó desde el viernes pasado debido a síntomas relacionados con la leucemia que le diagnosticaron hace tiempo. Ya había recibido el alta médica hace tres semanas, después de estar internado por 44 días por una pulmonía.

Xóchitl Gálvez llega a Palacio Nacional y le niegan el acceso a la mañanera de AMLO

Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) acudió este lunes 12 de junio de 2023 para ser recibida en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el fin de ejercer su derecho de réplica. Entre porras que le mostraban su apoyo y otras personas que le gritaban insultos, la legisladora no logró ingresar a Palacio Nacional. El titular del Ejecutivo federal desestimó el amparo que consiguió Gálvez Ruiz para ejercer el derecho de réplica y señaló que esa acción es publicidad.

ENTREVISTA: “Se acabó el fuego amigo”, dice Mario Delgado sobre ‘corcholatas’ de Morena

Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena, señaló que terminó el fuego amigo entre las personas aspirantes a la candidatura de dicha fuerza política para contender por la presidencia de México. En entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca, Delgado Carillo agregó que habrá unidad entre los militantes que participarán en la encuesta que definirá a quien nombren como candidato o candidata.

¡Otra más! Taylor Swift anuncia una nueva fecha para México

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció una nueva fecha para México, esta noticia llega días antes de que inicie la batalla por conseguir boletos para alguno de los shows que tendrá en el país. Con este anuncio, la artista brindará cuatro conciertos en la CDMX.

Ricardo Monreal solicitará licencia como senador este viernes

El legislador Ricardo Monreal adelantó que este viernes 16 de junio pedirá licencia como Senador de Morena, esto para participar en el proceso de elección del candidato de su partido a la presidencia de México.

Claudia Sheinbaum dejará la Jefatura de Gobierno de CDMX el próximo 16 de junio, rumbo a las elecciones 2024

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció hoy lunes 12 de junio de 2023 que pedirá licencia para separarse del cargo, con el fin de buscar la candidatura por la presidencia de México abanderada por el partido Morena. Su último día en el Palacio del Ayuntamiento de la capital del país será el próximo jueves 16 de junio.

Marcelo Ebrard se despide de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entrega su renuncia ante AMLO

Marcelo Ebrard Casaubón presentó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para participar en el proceso de elección a la candidatura presidencial por Morena para las elecciones de 2024. Al medio día de hoy, el aún canciller mecano acudió a Palacio Nacional para presentar su renuncia. Cerca de las 13:42 horas, el exfuncionario salió de la sede del Ejecutivo federal.



Trump llega a Miami para comparecer en caso de documentos clasificados

El expresidente Donald Trump llegó el lunes a Miami para enfrentar 37 cargos penales por retener ilegalmente documentos clasificados de seguridad nacional de Estados Unidos y mentirle a funcionarios que intentaron recuperarlos, en un caso que hasta ahora ha impulsado más que obstaculizado sus esperanzas de reelección para 2024.

¡Noche triste, swifties! Los mejores memes sobre la lista de espera para ver a Taylor Swift en México

Tras darse a conocer los conciertos de Taylor Swift en México, las swifties, como se le conoce a sus fans, agendaron este lunes 12 de junio como una de las fechas más importantes porque los organizadores del evento enviaron el código Verified Fan; sin embargo, pronto se viralizó que miles fueron enviados a la lista de espera.