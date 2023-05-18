Últimas noticias de hoy: Rescatan a 49 migrantes secuestrados en SLP, informa AMLO

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy mueves 18 de mayo de 2023 con los últimos sucesos ocurridos en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó del rescate de 49 personas migrantes secuestradas en San luis Potosí.

Mientras que las lluvias e inundaciones en Italia han dejado más damnificados y el saldo de muertos aumentó a nueve personas. En tanto que de vuelta en México, en el estado de Puebla han cancelado las clases presenciales debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl.

AMLO confirma rescate de 49 migrantes secuestrados en San Luis Potosí

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó el rescate de 49 de 50 personas migrantes secuestradas en Matehuala, San Luis Potosí, desde el pasado 16 de mayo de 2023. En la conferencia matutina de este 18 de mayo de 2023, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que este día localizaron a 33 migrantes en la comunidad El Tajo, Nuevo León, después que en San Luis Potosí hallaron a seis personas más y en un inicio encontrarse a nueve de ellos en la localización de Dr. Arroyo.

Inundaciones en Italia desalojan a miles de personas. Aumentó a 9 los fallecidos

13 mil personas han sido desalojadas debido a las inundaciones en Italia. En Cesena, región de Emilia- Romaña, diversos habitantes limpian el lodo de las calles. Nueve personas han fallecido.

Puebla anuncia clases a distancia por caída de ceniza en el Popocatépetl

Al menos once municipios de Puebla han cancelado clases presenciales e impartirán sesiones a distancia, debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Mientras que cinco municipios, como Puebla, San Andrés Cholula, san Pedro Cholula, Cuautlancingo y Ocoyucan tendrán clases presenciales, pero sin actividades al aire libre y con la recomendación de uso del cubrebocas.

#Puebla | Escuelas permanecen cerradas en algunos municipios debido a la intensa caída de #ceniza; las clases se mantendrán en línea.



¿Es cierto que están vendiendo la ceniza del #Popocatépetl en 10 mil pesos el kilo?



Nos cuenta Beto Castillo en @HechosAM. pic.twitter.com/yqdZhnOan8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

Corte invalida decreto que declara obras como de seguridad nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo presidencial que considera las obras de infraestructura del Gobierno Federal como de seguridad nacional tras señalar que se afecta el derecho a la transparencia y acceso a la información.

La @SCJN invalidó el acuerdo presidencial que considera las obras de #infraestructura como de #seguridad nacional y que bloquea la #transparencia.



El lunes el pleno analizará los alcances de su decisión. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

Museos en México recibieron más de 37 millones de visitantes en 2022: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la su Estadística de Museos (EM) 2022, en la que se muestra que durante el año pasado los museos de México reportaron una afluencia total de 37.5 millones de visitantes

Juez ordena libertad a “El Güero” Palma; asegura su abogado

La jueza de Guerrero que libró la orden de aprehensión contra Héctor “El Güero” Palma Salazar por homicidio calificado, dictó auto de libertad debido a que el delito prescribió, esto según declaraciones de su abogado, José Gabriel Hernández Rodríguez. El letrado informó que está en espera a que sea notificado y le otorguen la boleta de libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Conductor atraviesa con su auto la puerta del Vaticano y llega hasta el patio

Un conductor, que presuntamente padece de problemas psiquiátricos, atravesó la puerta del Vaticano con su auto, a pesar de que los guardias le dispararon, no evitaron que llegara hasta el patio.

Alcaldesa de Nuevo Laredo reporta situación de riesgo en Tamaulipas

Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reportó una situación de riesgo en el municipio. A través de redes sociales, pidió a los habitantes no salir de sus hogares o lugares de trabajo.