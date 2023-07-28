Checo Pérez saldrá segundo en el GP de Bélgica: Noticias de hoy en México y el mundo

Este viernes 28 de julio de 2023, se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en la que Sergio "Checo" Pérez quedó en tercer lugar, detrás de Verstappen y Leclerc. Por otro lado, las cenizas de los mexicanos fallecidos en el accidente aéreo en Nepal, cerca del Everest, llegaron a México. Consulta todos los detalles y las últimas noticias de hoy a continuación.



Checo Pérez largará segundo en el Gran Premio de Bélgica 2023

El piloto mexicano Checo Pérez, de Red Bull, saldrá en segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, que se llevará a cabo el próximo domingo. Esto luego de que su compañero de equipo, Max Verstappen, firmó otra Pole, pero recibió una penalización por cambiar la caja de velocidades, por lo que fue relegado a la sexta posición. Mientras que Charles Leclerc arrancará primero.

Cenizas de mexicanos fallecidos en accidente aéreo en Nepal llegan a México

Los cinco mexicanos que murieron en el accidente aéreo en Nepal fueron cremados y trasladados a territorio nacional este viernes 28 de julio.



"No se van a retirar": AMLO rompe silencio sobre polémica de libros de la SEP

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió silencio acerca de la polémica de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la supuesta imposición de ideologías, así como errores en los planes de estudio y fallas en la metodología.



Hacienda sube subsidio al IEPS para combustibles; precio de gasolina baja

Para el precio de gasolina Magna, el subsidio al IEPS incrementó del 27.92% al 44.67%, lo que significa que los consumidores pagarán $3.27 pesos de impuesto por cada litro de gasolina, mientras que la Secretaría de Hacienda se hará cargo del monto de $2.64 pesos por cada litro como apoyo al estímulo fiscal.



Se reportó el tercer caso de un mexicano desaparecido en el extranjero; José Esquivel fue visto por última vez en una estación del Metro de Bruselas, Bélgica. Asimismo, la Embajada de México en Alemania aseguró que continúa la búsqueda de María Fernanda, pero aún no tienen más información.



Detienen a dos hombres que habrían violado a turista mexicana en París, Francia

La turista mexicana habría sido atacada en una zona pública cercana a la Torre Eiffel, uno de los puntos más concurridos en la región de París, Francia.



Selección Mexicana de Matemáticas, campeona en la Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe

La Selección Mexicana de Matemáticas lo logró y se coronó como la campeona en la Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe. ¡Orgullo México!



DEA acusa que cárteles mexicanos operan en más de 100 países

La presidenta de la DEA aseguró que dos importantes cárteles mexicanos operan en más de 100 países con 44 mil elementos; México rechaza estas afirmaciones.