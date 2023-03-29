Últimas noticias: EU aprueba venta de naloxona en aerosol contra sobredosis de drogas

Este miércoles 29 de marzo de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. La información más relevante comienza con Estados Unidos, donde quedó aprobado el uso de naloxona en aerosol nasal, útil para combatir sobredosis de fentanilo.

Además, el Instituto Nacional de Migración ajustó la cifra de muertos por el incendio ocurrido en su estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por otro lado, un nuevo tiroteo en Alabama, Estados Unidos, dejó un saldo de un policía fallecido.

Estados Unidos aprueba venta sin receta de Narcan, aerosol nasal contra las sobredosis

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) en Estados Unidos emitió su aprobación para vender Narcan en aerosol nasal, un medicamento de naloxona útil para revertir los efectos de sobredosis de opioides, como el fentanilo. Esta sustancia podrá ser vendida en farmacias, tiendas y supermercados sin receta médica directamente a los consumidores.

🚨 #IMPORTANTE | La @US_FDA aprobó el primer aerosol nasal de naloxona de venta libre, el cual revierte rápidamente los efectos de la sobredosis de opioides.https://t.co/oJjicKkri1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

LISTA: Ajustan en 38 los migrantes muertos por incendio en Ciudad Juárez

El Instituto Nacional de Migración (Inami) bajó a 38 los muertos por el incendio en su instalación de estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido la noche del lunes 27 de marzo de 2023. En un inicio manejó la cifra de 39 fallecidos. Los muertos provenían de países como Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Al respecto, algunas personas migrantes hicieron un campamento afuera de las oficinas del Inami en Ciudad Juárez, a manera de protesta.

Tiroteo en Alabama deja un policía muerto y otro herido

La noche de este martes 28 de marzo, un sujeto en Huntsville, Alabama realizó disparos en un apartamento, donde se había atrincherado. Un oficial que atendió la emergencia falleció y otro está lesionado en estado crítico, por lo cual fue trasladado a un hospital donde le realizaron una cirugía.

Papa Francisco hospitalizado por una infección respiratoria

El Papa Francisco ingresó al hospital Gemello de Roma, Italia, por una infección respiratoria. El Vaticano detalló que el pontífice requiere “algunos días de terapia médica”. En un inicio, el vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, había asegurado que el Papa Francisco estaba en el hospital por controles médicos programados con anterioridad, por lo que la agenda de actividades había sido cancelada.

🙏🏼 Originalmente, el Papa Francisco sólo iba a una revisión médica previamente programada, pero ahora estará internado.https://t.co/i2mznUF4Wb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

Blinken reconoce que México y EU trabajan juntos para combatir la venta ilegal de fentanilo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken afirmó que trabaja en conjunto con las autoridades mexicanas para detener la fabricación y comercialización ilegal del fentanilo. Consideró que estas drogas son una amenaza mundial y que el presidente norteamericano Joe Biden está comprometido a “poner fin a esta epidemia mortal”.

Anthony Blinken, secretario de Defensa de #EU, aseguró qu Estados Unidos y México están "actualizando su larga relación bilateral" para poder atacar de mejor manera el problema del #fentanilo y las drogas sintéticas, con un enfoque en la cadena de distribución. https://t.co/YGnY4iEDpi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

¿Qué sabemos del temblor o microsismo de hoy en la alcaldía Álvaro Obregón?

Ocurrió un temblor o microsismo de magnitud 1.9 hoy 29 de marzo de 2023 en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México (CDMX) El movimiento telúrico sucedió a las 7:34 horas a una profundidad de 1.6 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El gobierno capitalino no reportó daños por el microsismo. Este tipo de fenómenos son comunes, debido a la ubicación de la capital del país, aseguran especialistas.