Últimas noticias de México hoy: AMLO habla sobre el desplome del helicóptero; se avecina el Mundial

Estas son las últimas noticias de este viernes 18 de noviembre de 2022 de México y el mundo, entre las que destacan la declaración de AMLO sobre el desplome del helicóptero en el que murió Porfirio Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes; y la cuenta regresiva para la inauguración del Mundial en Qatar 2022.



FGR atraería caso de accidente de helicóptero en Aguascalientes: AMLO

AMLO indicó que la Fiscalía General de la República podría atraer el caso del accidente de helicóptero en Aguascalientes en el que murieron cinco personas, entre ellos el secretario de Seguridad Pública estatal.

Lamento el fallecimiento de Porfirio Sánchez Mendoza, Víctor Manuel Valdez Sánchez, Olegario Andrade Zamorano, Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero.



Expreso mi más sentido pésame a familiares, amigos y servidores públicos del gobierno de Aguascalientes. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 17, 2022

Desplegan más de 13 mil policías para el Buen Fin 2022

Para prevención de delitos durante el Buen Fin 2022 fueron desplegados 13 mil 859 policías, quienes estarán presentes principalmente en zonas comerciales.



Qatar 2022: A qué hora y dónde ver la inauguración del Mundial en México

La inauguración del Mundial de Qatar 2022 ya tiene horario y será transmitida por Azteca Deportes, checa aquí cómo verla por televisión.



Desaparición forzada, delito por el que Javier “N” seguirá en prisión

El exgobernador de Veracruz, Javier "N" fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada por lo que continuará en prisión, informó la Fiscalía.



¡Se pagará más por litro! Hacienda baja apoyo al IEPS para la gasolina

La baja al apoyo del IEPS para la gasolina por parte de Hacienda entrará en vigor desde este sábado 19 de noviembre al viernes 25 de noviembre del 2022.

#18DeNoviembre2022 Se dan a conocer los porcentajes, los montos del #EstímuloFiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las cantidades por litro aplicables a los combustibles que se indican.

👉 https://t.co/JBJO9yx32G — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) November 18, 2022

Queda en libertad el hombre que atropelló a 24 personas en Tamaulipas

El hombre que atropelló a 24 personas en Tamaulipas sigue su proceso en libertad y asegura que tiene toda la intención de pagar los daños que ocasionó.



Ataque a obras de arte: Activistas pintan estatua “Horse and Rider”

Además de lanzar pintura contra la escultura “Horse and Rider” de Charles Ray, se reportó otro ataque a obras de arte contra un coche pintado por Warhol.



Avión choca contra camión de bomberos en Perú; hay 2 muertos

Un avión de LATAM se estrelló contra un camión de bomberos en el aeropuerto Jorge Chávez, en la región de Callao, Perú; hay al menos 2 bomberos muertos.



Juez vinculó a proceso a los profesores de natación de Abner

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a la instructora de natación Ana y al guardavidas Alfonso por la muerte del menor Abner en la alberca del Colegio Williams sucedida el 7 de noviembre.