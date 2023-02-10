Rescate de la Sedena en Turquía: últimas noticias de México y el mundo

Este viernes 10 de febrero, el titular de Sedena informó que la delegación mexicana logró rescatar a dos personas más con vida en Turquía, mientras que ya suman más de 20 mil personas muertas a casi una semana del terremoto; entérate de esta y las últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca.

Últimas noticias 10 de febrero: México y mundo

Estos son los rescates de la Sedena en Turquía

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que el equipo de ayuda humanitaria en Turquía ha logrado rescatar a tres personas con vida.



Corte revisará impuesto del 2% a apps de reparto en la CDMX

El máximo tribunal del país aceptó analizar el amparo promovido por Uber Portier México desde 2022 en contra de las reformas al Código Fiscal de la capital del país, en las que se establece el arancel por concepto de aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad.



Desabasto de medicamentos en México: los pacientes pagan dos veces

La pandemia de Covid-19 provocó un aumento del 40 por ciento en la mayoría de los fármacos; algunos pacientes deben poner de su bolsillo hasta mil 500 pesos al mes.



Hacienda reduce su apoyo al IEPS para la gasolina y diésel

La reducción del IEPS para los combustibles por parte de Hacienda entrará en vigor desde este sábado 11 de febrero al viernes 17 de febrero del 2023.



Astronautas de Shenzhou15 de China completan primera caminata espacial

Astronautas de la nave espacial Shenzhou-15 han completado con éxito su primera caminata espacial, informa la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.



SICT revisará aumento en cuotas de casetas con concesionarios: AMLO

AMLO informó que el titular de la SICT hablará con los concesionarios para revisar los aumentos del 30% en las cuotas de casetas en Nayarit y Sinaloa.



Aguacate mexicano será protagonista en comercial del Super Bowl LVII

Este año el aguacate mexicano no solo conquistará el estómago de los estadounidenses, pues será protagonista de uno de los comerciales del Super Bowl LVII.



Atropellamiento masivo en Jerusalén deja 2 muertos

Un niño de 6 años de edad y un joven de 20 murieron por un atropellamiento masivo registrado este viernes en Jerusalén; el conductor fue abatido.



Sedena reconoce que coronel desaparecido podría estar muerto

Sedena admitió que por el tiempo en que lleva el coronel desaparecido podría no estar con vida, pero que siguen las labores para dar con su paradero.



¡Bebé milagro! Nace horas después del terremoto de Turquía y Siria

Se llama Najm, su mamá entró en labor de parto el 6 de febrero y nació pocas horas después de que el terremoto de magnitud 7.8 sacudiera Turquía y Siria.



España gasta 250 millones de euros en trenes que no caben por túneles

¡Por un error en las medidas! Los nuevos trenes de 'Cercanías' para el norte de España, cuyo costo superó los 250 millones de euros, no caben en los túneles.



La saxofonista María Elena Ríos comparte escenario con Alejandro Sanz

A lado de Alejandro Sanz, la saxofonista María Elena Ríos tocó ‘Cuando nadie me ve’; "gracias por ayudarme a visibilizar la violencia feminicida", señaló.



Investigan muerte de Doña Trini en Zacualtipán, Hidalgo

La Procuraduría del Estado de Hidalgo realiza las investigaciones por muerte de Doña Trini, la mujer de 76 años que fue golpeada en su casa de Zacualtipán.