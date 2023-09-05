¡Ay, no! Un avión tuvo que regresar su vuelo porque un pasajero tenía diarrea

Un desafortunado incidente se vivió durante un vuelo de Delta Airlines que partió desde Atlanta para llegar a Barcelona, se vio obligado a regresar a su punto de partida porque un pasajero tenía diarrea.

El piloto tuvo que aterrizar de emergencia luego de que un pasajero fue varias ocasiones al baño. El momento en que el encargado de pilotar el avión informaba a los presentes sobre la situación quedó grabado y se compartió en redes sociales.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1 — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023

Hombre con diarrea durante el vuelo: un "riesgo biológico"

El piloto catalogó la situación como un hecho que representaba “un riesgo biológico” y solicitó permiso para volver al aeropuerto desde donde había despegado.

En el audio se escucha al piloto pronunciar: “Es solo un problema de riesgo biológico. Tenemos un pasajero que tuvo diarrea durante todo el avión, así que quieren que volvamos a Atlanta”.

De inmediato, los pasajeros del vuelo que iba hacia Barcelona compartieron lo que estaba sucediendo en sus redes sociales. Medios locales informaron que la aerolínea no dio detalles sobre el pasajero o su problema intestinal, y se limitó a decir que “El vuelo 194 de Delta regresó después de un problema médico a bordo. Nuestros equipos trabajaron de la forma más rápida y segura posible para llevar a nuestros clientes a su destino final. Nos disculpamos sinceramente por el retraso y las molestias de sus planes de viaje”, señalaron.

¿Cuáles son los protocolos por riesgo biológico en el avión?

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) deben atender a estos puntos clave:

untos clave



Practique el lavado de manos de rutina

Identificar viajeros enfermos y potencialmente infecciosos

Trate todos los fluidos corporales (como diarrea, vómito o sangre) como si fueran infecciosos.

(como diarrea, vómito o sangre) como si fueran infecciosos. Utilice el equipo de protección personal (EPP) recomendado

Limpiar y desinfectar áreas contaminadas.

Eliminar los residuos utilizando los procedimientos recomendados.

También señalan que dado que no se sabe si una enfermedad es contagiosa cuando aparecen los primeros síntomas, y cuando se trate cualquier fluido corporal (como diarrea, vómito o sangre) como potencialmente infeccioso. Una vez que identifique a un pasajero enfermo y potencialmente infeccioso, se debe utilizar las medidas adecuadas de control de infecciones.

