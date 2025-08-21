Reportan tirador activo en la Universidad de Villanova, Pensilvania: piden a estudiantes esconderse

La tarde de este jueves, las autoridades confirmaron la presencia de un tirador activo en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, lo que generó un fuerte despliegue de seguridad dentro y alrededor del campus. El hecho fue notificado a través de una alerta enviada por la institución a estudiantes y profesores.

La respuesta de las autoridadesEl gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que en la operación participan la Policía Estatal de Pensilvania, la Policía de Radnor Township y agentes de seguridad federal. La presencia de varias agencias refleja la gravedad con la que se atiende la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial de la policía local, hasta las 5:47 p.m. hora del Este no se tenían registros de víctimas. Sin embargo, las autoridades insistieron en que el escenario seguía siendo considerado como una situación activa y de alto riesgo.

Universidad pide a los estudiantes atrincherarse en las aulas

La universidad emitió un comunicado instando a quienes se encontraban en las instalaciones a evitar la zona de la Escuela de Derecho Scarpa Hall, además de resguardarse en lugares seguros y bloquear puertas como medida preventiva.

Información en desarrollo...