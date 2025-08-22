¿Otro Alligator Alcatraz? Nebraska abrirá nueva prisión para migrantes igual al de Florida

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, confirmó este jueves la creación de un nuevo centro que será utilizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE). Se trata de un establecimiento de mínima seguridad que estará adaptado para albergar a personas en proceso de deportación. Esto se sabe de esta nueva prisión para migrantes.

Por ahora, no se ha detallado la fecha exacta en que el Cornhusker Clink comenzará operaciones, pero se espera que su implementación ocurra a lo largo de este 2025.

Características del centro “Cornhusker Clink” en Nebraska

El espacio, bautizado como “Cornhusker Clink”, tendrá capacidad para 300 detenidos y su funcionamiento se asemejará al modelo que actualmente opera en Florida bajo el nombre de Alligator Alcatraz.

Las instalaciones estarán diseñadas para que los inmigrantes bajo custodia del ICE permanezcan en el lugar mientras se completan sus procesos legales y se ejecutan las órdenes de deportación. Según lo indicado por Pillen, el centro no se enfocará en la reclusión de alta seguridad, sino en un esquema más administrativo y de espera.

Nuevo centro migrante cuenta con un acuerdo con la Policía Estatal de Nebraska

Durante el anuncio, Pillen también adelantó que la Policía Estatal de Nebraska firmará un convenio que permitirá a sus oficiales colaborar con agentes federales de inmigración en la realización de arrestos. Esta medida refuerza la coordinación entre el estado y el gobierno federal en la aplicación de políticas migratorias.

El gobernador resaltó que este acuerdo busca agilizar procedimientos y responder a lo que considera una presión constante sobre las agencias locales debido al flujo migratorio en distintas zonas del país.

La decisión de establecer un nuevo centro de ICE en Nebraska ocurre en un escenario político en el que el presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha reiterado su compromiso con el endurecimiento de la política migratoria. Su administración ha insistido en fortalecer la infraestructura de detención y aumentar la cooperación entre agencias estatales y federales.