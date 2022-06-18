OMS respalda uso de vacuna adaptada a variante COVID ómicron

Una vacuna modificada contra el COVID que apunta a la variante ómicron se puede administrar como dosis de refuerzo para extender la inmunidad, dijo un grupo asesor técnico creado por la Organización Mundial de la Salud.

La vacuna adaptada a la variante puede beneficiar a aquellos que ya recibieron la serie primaria de la vacuna, dijo el panel de la agencia sobre Composición de Vacunas del COVID, citando los datos disponibles.

La agencia podría considerar el uso de la vacuna a nivel mundial una vez que obtenga la autorización de uso de emergencia o la aprobación de una autoridad reguladora de un país con indicadores sanitarios estrictos.

Los fabricantes de la vacuna, incluyendo a Moderna MRNA.O y Pfizer Inc. PFE.N, están desarrollando un refuerzo de próxima generación dirigido tanto a la variante ómicron como a la cepa original de COVID.

Moderna dijo la semana pasada que una nueva versión de su vacuna produjo una mejor respuesta inmunológica contra ómicron que la vacuna original, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos comenzó esta semana las revisiones de la vacuna adaptada a variantes de Moderna y Pfizer.