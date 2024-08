Pobreza y represión ‘golpean’ a venezolanos y los obliga a salir del país

Venezuela está en el ojo de la comunidad internacional, la cual se ha pronunciado para que las autoridades del país sudamericano den a conocer los resultados de las votaciones del pasado domingo 28 de julio en la elección presidencial, resultados que dieron por ganador a Nicolás Maduro para estar al frente del poder nuevamente.

La crisis que se vive en ese país no solo es política, pues las finanzas y falta de empleo así como oportunidades laborales han obligado que muchas personas originarias de esa nación tengan que buscar la manera de sobrevivir y algunos prefieren abandonar sus hogares y vivir en México.

Venezuela, entre la pobreza y la represión

Nelly, una venezolana que vive en México, platicó con Fuerza Informativa Azteca (FIA) y compartió que con sus hijas pequeñas no podía vivir bien en su país, pues la situación, dice, “ya era insostenible”.

No solo ello, sino que la violencia ocupó las calles del país y para ella saber que el fin de semana pasado se cometieron actos de represión contra quienes se manifestaron en contra de los resultados electorales, le hizo recordar la muerte de dos jóvenes.

“Horrible, casi en la esquina de la casa mataron a dos muchachos, era algo insostenible, algo que no se podía, y ahorita volver a ver esas imágenes, o sea el domingo todo mundo estaba esperando, con esa esperanza y que de repente te caiga así, no no se vale”, dice.

La pobreza en Venezuela se disparó del 13% al 82% con el gobierno de Nicolás Maduro. Como prueba de ello, dice Nelly, “los sueldos no alcanzan para nada, no hay libertad no hay libertad”. De hecho, en el país sudamericano la inflación fue la más alta del mundo en 2023 con 337 por ciento.

“Que nos ayuden internacionalmente, que nos ayuden, puede ser ejerciendo presión o puede ser que el gobierno salga, del resto no va a salir porque ellos ellos mismos mandan a matar gente y esos son los muertos, los muertos, entonces ¿qué vamos a hacer?”, expresa.

“No hay libertad, es lo que ellos digan”, dice mujer de Venezuela en México

Alejandra también es de Venezuela. Hoy ayuda a sus compatriotas. A algunos les da empleo y a otros a seguir el camino hacia Estados Unidos. “Para nada, en Venezuela no hay libertad, es lo que ellos digan y punto”, dice.

La mujer cuenta que “hay demasiada pobreza” y las personas, tíos, padres, que trabajaron toda su vida, su pensión y “las personas, tíos, padres, que trabajaron toda su vida, su pensión y no les alcanza para nada”.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, en los últimos nueve años han salido 7.7 millones de venezolanos de su país y se estima que en México viven alrededor de 100 mil.