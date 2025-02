VIDEO | Marelyn fue víctima de abuso sexual en Tlalpan; sujeto la agredió afuera de su casa

Marelyn pensó que iban a asaltarla. Estaba por llegar a su casa, en la alcaldía Tlalpan, cuando a unos pasos de su domicilio un hombre se le acercó. Ella hablaba por teléfono, pero creyó que sería un posible robo, cuando de pronto todo se convirtió en un caso de abuso sexual en la Ciudad de México (CDMX), pues el sujeto la arrinconó para agredirla.

Fueron segundos de terror los que vivió, pues el hombre pasó de seguirla a querer abusar sexualmente de ella en un callejón minutos antes de la medianoche. Entre el forcejeo para defenderse, la mujer, de 38 años de edad, gritó tan fuerte como pudo y comenzó a golpear la puerta de su casa esperando que alguien pudiera ayudarla.

Fue un vecino quien que se percató de lo que estaba pasando, se asomó por la ventana y con insultos, le pidió al agresor que la dejara en paz. Al escucharlo, el abusador salió huyendo sin que hasta el momento se sepa quién es, pues no ha sido detenido.

Abuso sexual a mujer en Tlalpan fue captado en video

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con Marelyn sobre esta situación, la cual ocurrió el 28 de enero pasado. El día de la agresión ella salía de una reunión de un grupo de autoayuda y unas tías la llevaron a casa. La dejaron en la esquina del callejón donde vive porque el automóvil donde iban no cabe y se bajó antes para caminar hasta su domicilio.

Marelyn iba hablando por teléfono con un amigo cuando ocurrieron los hechos, los cuales quedaron grabados por cámaras de seguridad instaladas en casas de unos vecinos. En uno de los videos, de los que FIA tiene copia, se puede observar cuando ella entra al callejón y, con una mínima diferencia de pasos, el hombre va detrás.

Son las 23:55, de acuerdo con la grabación. Ella avanza mientras habla por teléfono y el agresor comienza a llamar su atención con una mano para que volteara a verlo. Ambos salen de cuadro, pero en otro video se muestra la insistencia del sujeto para hablar con ella. No pasó ni un minuto cuando el hombre se lanza sobre ella hasta arrinconarla precisamente afuera de la casa donde vive.

Sujeto se escondió entre un auto antes de agredir a Marelyn

La mujer recuerda que el sujeto salió de entre una camioneta que estaba estacionada en la esquina, pensó que tal vez al hombre le andaba del baño y estaba escondido para orinar en la vía pública.

“Este chavo se me empezó a acercar y la verdad yo dije ‘bueno, pues ya ni modo, yo creo que me va a quitar mi celular’, es lo que pensé (...) entonces me empezó a decir ‘oye, disculpa, se me descompuso mi celular o no traigo celular’, algo así me dijo”, contó a FIA.

La mujer lo volteó a ver e hizo gestos con la cara para hacerle ver que iba ocupada, hablando por teléfono y siguió caminando porque le faltaban cerca de unos 15 pasos para llegar a su casa, pero aquel sujeto tenía otras intenciones con ella, y la alcanzó y se le lanzó azotándola contra el zaguán.

“Empecé a gritar porque la verdad me dio mucho miedo, me sentí muy aterrorizada. Me empezó a tocar todo mi cuerpo. Traía yo un vestido morado hasta la rodilla ese día y me empezó a jalar de arriba, pero primero me empezó a tocar (...) el vestido no se bajaba y en eso también me quería dar unos besos, pero cuando vio que estaba gritando me tapaba la boca, pero también me quería besar”, relató.

Marelyn fue ayudada por los vecinos; agresor escapó

Marelyn no dejó de gritar y se defendió pegándole como pudo con una mano, pero no podía alejarlo, mientras que con la otra mano golpeaba el zaguán para pedir ayuda. El sujeto siguió agrediéndola con el objetivo de tirarla al suelo, pero un vecino que escuchó se asomó por la ventana y le gritó insultos al agresor, quien escapó al verse descubierto.

“Hasta ahorita no entiendo, todavía me siento como en shock. Ya me dieron atención en la Fiscalía, pero sí estuvo muy feo (...) fue menos de un minuto, pero la verdad es que se me hicieron como 10 horas, ya no sabía cómo quitármelo de encima”, relató en entrevista.

Personas que viven en el mismo predio salieron a auxiliarla y fueron tras el agresor, pero no lo alcanzaron. “Desde ese día no puedo dormir y cuando duermo, sueño puras pesadillas”, expresó.

🚨 Ataque en Pedregal de San Nicolás 🚨



Una vecina denunció que fue víctima de un ataque sexual afuera de su casa en Yaxcaba, Pedregal de San Nicolás. Gracias a la intervención de un vecino, el agresor huyó. Ya presentó denuncia y recibe atención psicológica.



📢 ¡Difundamos… pic.twitter.com/b6OG6aVWCf — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 13, 2025

Fiscalía de CDMX investiga caso de abuso sexual a mujer en Tlalpan

El caso actualmente ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con la carpeta de investigación fechada el 30 de enero por el delito de abuso sexual.

El día de los hechos, dice, “tenía ataque de escalofrío”, le “tronaban los dientes” y al día siguiente acudió a la Fiscalía a levantar la denuncia correspondiente.

Las autoridades, aseguró, han estado al pendiente de ella y del caso, brindándole el apoyo correspondiente, tanto legal como psicológico, pero Marelyn espera que este sujeto sea detenido.

“Era un chavo, ni siquiera tenía ni 28 años, ha de tener 25 o 27 cuando mucho. Es blanco, tenía (el cabello) más rapado de un lado, delgado, pero no flaco, era atlético porque de hecho tenía mucha fuerza (...) y media como 1.65 (metros) más o menos. Venía limpio, lo poco que lo vi de frente, vi que venía limpio e incluso se me quedó muy, muy en la cabeza, que olía mucho a desodorante, mucho y parece que lo estoy oliendo todo el tiempo” contó.

A días de lo sucedido, Marelyn agradece estar viva, aunque muy asustada, pues le cuesta todavía salir en la noche, ya que siente que podría volver a encontrarse con su agresor: “Si lo veo, la verdad, yo creo que sí me muero de miedo, si lo veo de nuevo. Su cara era blanca, era un chavo”, expresó.

¿Cómo se castiga el abuso sexual en CDMX?

El abuso sexual es un delito tipificado en el Código Penal para el Distrito Federal. De acuerdo con este, en su Artículo 176, quien “sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo”, recibirá de uno a seis años de prisión.

En este Artículo se explica que: “se entiende por acto sexual, cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza sobre el sujeto pasivo” y “si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad”. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.